Para los amantes del horror, el terror gótico es el subgénero perfecto para disfrutar de películas que pongan los pelos de punta, en especial cuando son filmes que retratan duras realidades y buscan sumergir al espectador en la antigüedad y los misterios que se albergaban en ella.

Este tipo de películas buscan mezclar lo escalofriante del horror con la belleza visual y la tensión psicológica, haciendo que cada experiencia sea envolvente. Ver este tipo de películas es una experiencia diferente y elevan la experiencia a otro nivel.

Top 3 películas de terror gótico:

La cumbre escarlata – Prime Video:

Una película de terror gótico que combina romance y misterio en una atmósfera oscura y elegante. La historia sigue a una joven escritora que se muda a una antigua mansión con su esposo, solo para descubrir secretos perturbadores del pasado que amenazan su vida. La película destaca por su estética gótica y su tensión constante, envolviendo al espectador en un suspenso elegante y aterrador.

Nosferatu – HBO+:

Es una adaptación no oficial de ‘Drácula’, y cuenta la historia de un agente inmobiliario que viaja a un castillo para cerrar un negocio con el conde Orlok, quien resulta ser un vampiro. De ahí en adelante surgen sucesos siniestros.

La maschera del demonio – Prime Video

Película italiana que gira entorno a una bruja condenada a muerte, que siglos después de su ejecución, resucita para vengarse de sus descendientes por traición. Combina belleza visual con terror sobrenatural. Es considerada como una de las joyas del cine gótico por su atmosfera oscura y su desarrollo en blanco y negro.

Los Otros – Prime Video

Una película de terror psicológico y gótico que narra la historia de una mujer que vive junto a sus dos hijos en una mansión aislada y sombría tras la Segunda Guerra Mundial. En medio del silencio y la oscuridad que envuelven su hogar, comienzan a ocurrir sucesos inquietantes que desafían la lógica y alteran la tranquilidad familiar, conduciendo a un desenlace tan sorprendente como impactante.

Escrito por: Stefania Torres