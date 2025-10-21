La película de terror que se ha convertido en tendencia en Google por insólita razón: ¿De cuál se trata?

El terror vuelve a tomar protagonismo en el cine, y esta vez con una película lanzada hace muy pocos meses. Año tras año nuevas producciones del género ‘thriller’ o terror en general producen gran revuelo.

Muchas películas han quedado en lo más alto de la industria, y muchas incluso se han convertido en tendencia dentro de Google y las redes sociales.

De hecho, en las últimas semanas una película se convirtió en tendencia en Google, a causa de un insólito motivo, y aquí se lo contamos.

La película de terror que es tendencia en Google

Sin dudas, año tras año una amplia cantidad de películas han quedado en el recuerdo de la tecnología y de los amantes del cine.

De hecho, en la actualidad una película se ha situado en el top de búsquedas de Google, a pesar de que su lanzamiento se presentó en marzo de este año.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Good Boy’ una película de terror que cuenta con una gran serie de particularidades que la distinguen de las demás.

La primera de ellas es que el protagonista es un perro. Este animal percibe fantasmas y cuenta una historia que, a pesar de tener pocos diálogos, ha atrapado a muchos.

En un principio se trata de una película con un buen argumento, y que incluso ha recibido resultados positivos en sus reseñas.

Sin embargo, en las últimas semanas sus búsquedas se han disparado, a causa de una insólita razón, y es una duda que se ha presentado entre sus espectadores.

Al ver películas con perros, muchos espectadores temen por la posibilidad de que este animal fallezca. Esto claramente generaría una sensación de tristeza que muchos prefieren evitar.

Por eso, algunos optan por spoilearse esta película y realizar una búsqueda en Google que justamente hizo de esta producción una tendencia.

Varias personas antes de ver la película optaron por ‘googlear’ si este perro moría al final de la película, lo que claramente disparó su nivel de interés.

Esta película puede llegar a sorprenderlo, y por supuesto, no le spoilearemos si el perro fallece o no, para que pueda vivir al completo todas las emociones de ‘Good Boy’.

¿Dónde ver ‘Good Boy’?

En caso de que desee ver esta película, aun no ha llegado a plataformas de ‘streaming’. Sin embargo, se espera su llegada a las salas de cine en Sudamérica el próximo 23 de octubre.

Por ello, para ver esta producción, les recomendamos verificar la cartelera del cine de su preferencia en los próximos días.