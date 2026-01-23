Por qué rechazar llamadas spam es un error y qué hacer cuando lo llaman

Las llamadas de spam se han convertido en una molestia cotidiana para millones de personas. Suelen aparecer en cualquier momento del día, interrumpen el trabajo, el descanso o una conversación importante, y casi siempre proceden de empresas comerciales o de compañías de telefonía móvil que intentan ofrecer productos, promociones o cambios de tarifa.

Aunque este tipo de llamadas llevan años generando quejas, siguen siendo frecuentes pese a las regulaciones legales que buscan limitarlas. En muchos casos, no se trata de una llamada puntual: las mismas empresas o plataformas insisten una y otra vez, incluso desde números diferentes, lo que aumenta la sensación de enfado y cansancio entre los usuarios.

Ante esta situación, la reacción más común es rechazar la llamada en cuanto el teléfono muestra un número desconocido o la advertencia de “posible spam”. Sin embargo, aunque esta práctica es habitual, no es la forma más eficaz de evitar que estas llamadas se repitan. Colgar sin contestar solo soluciona el problema en ese momento, pero no impide que vuelvan a intentarlo más adelante desde otro número.

Los fabricantes de teléfonos móviles y las operadoras han incorporado sistemas de detección que alertan sobre posibles llamadas comerciales, lo que ayuda a identificarlas rápidamente. Aun así, muchos expertos coinciden en que ignorarlas o rechazarlas no basta para dejar de recibirlas de forma definitiva.

¿Qué hacer cuando lo llaman de números desconocidos o spam?

La clave para reducir este tipo de llamadas está en contestar de forma breve, clara y directa, sin necesidad de escuchar toda la oferta ni entrar en conversación. No hace falta dar explicaciones largas ni mostrarse brusco con la persona que llama.

Una respuesta sencilla como: “No me interesa y solicito que eliminen mi número de su base de datos” suele ser suficiente. Al expresar esta petición de forma clara, la empresa está obligada a dejar de contactar para evitar posibles problemas legales, ya que muchas de estas llamadas se realizan alegando un supuesto interés previo del usuario.

También es importante extremar la precaución. Nunca se recomienda responder simplemente con un “¿sí?”, ya que algunas estafas buscan grabar la voz para un posible uso fraudulento. Del mismo modo, no se deben facilitar ni confirmar datos personales bajo ninguna circunstancia, aunque la llamada parezca legítima.

Responder correctamente puede resultar incómodo al principio, pero es una de las formas más efectivas de reducir el número de llamadas spam y evitar que sigan repitiéndose en el futuro.