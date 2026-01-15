Popular herramienta de WhatsApp dejará de funcionar desde este 15 de enero

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo. Con el paso del tiempo, no solo ha servido para enviar mensajes, audios o fotos, sino que también ha integrado nuevas funciones que han cambiado la forma en que los usuarios interactúan dentro de la plataforma.

En los últimos años, una de las novedades más llamativas fue la llegada de herramientas de inteligencia artificial. Muchos usuarios comenzaron a usar chatbots directamente en WhatsApp para hacer consultas rápidas, redactar textos, resumir información o resolver tareas cotidianas sin salir de la conversación. Estas funciones ganaron popularidad de forma acelerada.

Sin embargo, esta etapa está por llegar a su fin. A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de permitir el funcionamiento de chatbots de inteligencia artificial desarrollados por empresas externas. Esto significa que ChatGPT, de OpenAI, y Copilot, de Microsoft, ya no estarán disponibles dentro de la aplicación.

OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp debido a cambios en las políticas y condiciones de la plataforma. La compañía explicó que quienes deseen seguir usando el servicio deberán hacerlo a través de su aplicación oficial o desde otras plataformas. Por su parte, Microsoft también anunció que Copilot dejará de estar disponible en la app aunque seguirá funcionando en web, dispositivos móviles y PC.

Meta AI será el único asistente disponible en WhatsApp

Con esta decisión, el único asistente de inteligencia artificial que seguirá funcionando en WhatsApp será Meta AI, la herramienta desarrollada por la propia compañía de Mark Zuckerberg. Este asistente continuará integrado de forma nativa no solo en WhatsApp, sino también en otras plataformas del grupo Meta.

Este cambio está relacionado con una actualización en las condiciones de uso de la API de WhatsApp Business, el sistema que permite a empresas y desarrolladores ofrecer servicios automatizados dentro de la aplicación.

El objetivo de la empresa es fortalecer el uso de Meta AI y lograr que los usuarios se familiaricen con esta herramienta, apostando a que se convierta en el asistente más utilizado dentro de sus aplicaciones. Así, WhatsApp da un giro en su estrategia y limita el acceso a servicios de inteligencia artificial externos, marcando una nueva etapa en el uso de estas tecnologías dentro de la plataforma.