Así puede tener 2 cuentas de WhatsApp en solo 1 teléfono celular: este es el paso a paso

WhatsApp es una de las aplicaciones más grandes de la actualidad alrededor del mundo. Miles de personas utilizan este servicio de mensajería para comunicarse con sus seres queridos, y varios conocidos más en su día a día.

Cada usuario tiene una cuenta específica asociada a su número de teléfono, a la cual puede acceder a través de su teléfono celular, e incluso desde otros dispositivos tecnológicos.

Sin embargo, algo que pocos saben es que pueden tener 2 cuentas de WhatsApp en 1 solo teléfono celular gracias a un sencillo truco, y aquí se lo contamos al detalle.

Así puede tener 2 cuentas de WhatsApp en 1 celular

Para nadie es un secreto que WhatsApp es uno de los elementos más importantes de la vida cotidiana de los seres humanos en la actualidad.

Esta aplicación es utilizada para comunicarse diariamente con su entorno, y acceder fácilmente a cientos de contactos.

Aunque lo común es tener una, miles de personas aprovechan este servicio para tener dos cuentas, y manejarlas en varios dispositivos.

Sin embargo, lo que pocos saben es que esto puede llevarse a cabo con un único teléfono celular y de manera sumamente sencilla.

Esto es posible gracias a una función que WhatsApp añadió a su aplicación hace poco tiempo, y aquí les contamos como acceder a ella.

Si va al menú de ajustes, puede ver que podrá añadir una nueva cuenta a la par de la suya, siempre y cuando tenga otro número de teléfono para asociar a esta cuenta, por lo que debe tener un teléfono que acepte varias SIM o una eSIM.

El paso a paso para contar con una segunda cuenta es el siguiente:

Entrar a su aplicación de WhatsApp

Ir al apartado de ajustes

Pulsar el simbolo de ‘+’ que verá junto a su perfil

Seleccionar la opción de ‘añadir cuenta de WhatsApp’

Configurar esta nueva cuenta tal y como lo hizo con la original

Sin dudas, esto le permitirá contar con una gran cantidad de comodidades, en el manejo de un solo teléfono celular en su vida cotidiana.

En lo referente a las notificaciones y demás ajustes, una vez configure adecuadamente la cuenta, podrá acceder a cada una de estas opciones a través de la aplicación de WhatsApp.