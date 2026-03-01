Cómo convertir su celular en un router wifi: Guía para conectar varios celulares en minutos

Las personas todo el tiempo quieren estar conectadas, por eso si quiere estar con todos sus amigos y convertir su celular en un router wifi, puede hacerlo siguiendo estos sencillos pasos. Es importante mencionar que para esto, debe tener una buena conexión a internet, es decir, un plan de datos activo con la capacidad suficiente.

Además, debe revisar que su plan permita compartir datos, pues en algunos casos este servicio no está disponible y los otros celulares que se conecten no van a acceder a internet. También, debe revisar si su dispositivo móvil tiene esta opción, teniendo en cuenta que no siempre esto suele funcionar.

¿Cómo convertir su celular en un router wifi?

Los nuevos dispositivos con sistema operativo Android y iOS tiene esta función, pero se debe buscar en las configuraciones del dispositivo. En ocasiones tiene un nombre tipo ‘Zona portatil’ o ‘Hotspot’. Con esta herramienta se puede convertir su celular en un punto de Wifi directo, en donde otras personas se van a conectar usando una contraseña privada.

La opción se activa solo al tocar el icono y puede ayudar a que varias personas se conecten sin problema a la misma red. Sin embargo, tenga en cuenta que esto puede hacer que sus datos funcionen un poco más lentos y en ocasiones, que se caiga un poco la señal.

En cualquiera de los dos sistemas operativos, puede buscar la opción en configuraciones, en la parte de “redes y conexiones inalámbricas”. Allí, se puede encontrar la zona de ‘Red e internet’, ‘Zona Wifi’ o ‘Conexión compartida’.

Allí podrá seleccionar el nombre de la red y la contraseña, procure usar una que sea segura, para que otras personas no se puedan conectar con facilidad. Después, todos podrán navegar sin problema en la misma red.

Es importante mencionar que este tipo de opciones en su celular, descargan la batería rápidamente, así que algunas personas recomiendan siempre tener el dispositivo conectado a una toma corriente. Además, en caso de que tenga pocas GB para compartir, estas se pueden agotar en cualquier momento, dejando a las personas sin conexión a internet.