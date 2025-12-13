El truco desconocido con el que puede hacer que su teléfono celular cargue más rápido: funciona con cualquier dispositivo

El teléfono celular es uno de los dispositivos más importantes en el día a día del ser humano. Miles de personas utilizan estos elementos para facilitar su vida cotidiana y acceder a la tecnología como aspecto clave.

Sin embargo, para esto es importante tenerlo con buen nivel de carga, para así evitar quedar incomunicado. Por ello, en este caso les traemos un tip clave con el que podrá cargar su dispositivo rápidamente.

El truco para cargar su teléfono celular rápidamente

Cargar su teléfono celular es uno de los elementos más importantes del día a día. Esto le permitirá tener un buen nivel de batería, y contar con acceso a tecnología de forma diaria.

No obstante, puede ser que algunas personas no tengan suficiente tiempo para cargar su teléfono celular en totalidad, caso en el que es más conveniente contar con tecnología de carga rápida.

Aun así, no todos los dispositivos cuentan con esta opción, por lo que aquí les tenemos un truco para activar un modo con el que puede cargar más rápido su teléfono celular.

Algo que pocos saben es que, gracias al modo avión, puede cargar su teléfono celular de una manera mucho más rápida.

Más noticias: Así puede tener 2 cuentas de WhatsApp en solo 1 teléfono celular: este es el paso a paso

Inicialmente esta configuración de su teléfono celular está pensada al realizar viajes en avión. No obstante, tiene algunos beneficios o usos ocultos.

Al activar el modo avión, su dispositivo va a desactivar varias funciones que se utilizan en segundo plano, y que incluso pueden hacer que su teléfono disminuya en carga mientras está enchufado.

Una vez logre esto, su teléfono se centrará en cargar, lo que le permitirá completar este proceso de manera más rápida y sencilla.

Es importante recordar que si activa el modo avión, su teléfono celular desactivará la señal, el WI-FI, el bluetooth, y otros elementos que generen frecuencias desde su dispositivo.

Por ello, una vez que haga esto, no podrá utilizar algunas aplicaciones, no recibirá mensajes, ni tampoco llamadas en su teléfono celular.

Más noticias: 5 tips con su teléfono celular para evitar robos: el último es conocido por muy pocos usuarios

Sin dudas, mantener su teléfono con carga durante el día es un aspecto clave para su vida cotidiana, por ello, le recomendamos este truco, pero, también contar con un cargador y un cable USB de buena calidad para cuidar su dispositivo.