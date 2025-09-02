La luz en su celular que puede indicar que lo están espiando desde su cámara: así puede evitarlo

El teléfono celular es uno de los dispositivos tecnológicos más utilizados en la actualidad por parte del ser humano. Este elemento forma parte de la vida cotidiana de las personas, gracias a las comodidades que brinda.

Particularmente, esto ha hecho que la tecnología se convierta en un aspecto vital de la vida de los seres humanos, lo que ha alegrado a muchos, pero, también ha preocupado a otros.

Debido a la intromisión de estos dispositivos en la vida de los usuarios, muchos se han preocupado por la posibilidad de ser espiados.

Por ello, aquí les contamos una muestra de que esto le puede estar sucediendo, y como puede evitarlo.

La luz de su celular que puede indicar que lo están espiando

Para nadie es un secreto que el celular se ha convertido en un dispositivo en el que los usuarios se sumergen, pero, también el cual entra en la vida de los seres humanos.

Varios de los accesorios de un teléfono celular permiten acceder al entorno de las personas, como es el caso del micrófono y la cámara.

Estos elementos son claramente útiles, pero, también pueden dar paso a que algunas aplicaciones lo espíen.

Algunas apps solicitan permiso para utilizar estos accesorios del teléfono celular, e incluso pueden hacer uso de estos elementos en todo momento, incluso sin su conocimiento.

Sin embargo, hay un elemento particular que le puede permitir descubrir si está siendo espiado con su teléfono celular.

Para ello, debe reconocer que en algunos dispositivos a la hora de activarse la cámara se suele encender una luz o indicador de color verde o rojo, que significa que en uso este elemento.

Si esto se enciende de manera muy recurrente, puede significar que algunas apps están usando su cámara para espiarlo sin su permiso.

Aunque esto pueda parecer alarmante, es sumamente sencillo de solucionar.

¿Cómo evitarlo?

Para evitar este riesgo, solo debe entrar a la configuración de su teléfono celular, específicamente al apartado de aplicaciones.

Allí podrá ver las apps que tiene instaladas en su dispositivo, y deberá seleccionar la que considera que puede estar causando este inconveniente.

Al seleccionarla deberá ir a la parte de ‘Permisos’, y buscar opciones como el uso de la cámara o el micrófono, los cuales puede denegar fácilmente.

De esta manera podrá evitar estos inconvenientes con el uso diario de su teléfono celular.