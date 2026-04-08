Así quedó tabla Grupo C de Copa Sudamericana tras derrota de Millonarios: ¿Todavía puede clasificar?

Millonarios protagonizó una dura derrota en su debut por Copa Sudamericana. El equipo de la capital viajó a Chile, con el objetivo de conseguir una importante victoria frente a O’Higgins, uno de los clubes más destacados de dicho país.

A pesar de que el ‘embajador’ buscó competir desde el primer momento, tuvo una dura derrota por marcador de 2-0, por lo que su inicio en este torneo fue con el pie izquierdo.

Aun así, aun queda tiempo para que Millonarios pueda recuperarse, y por ello, aquí les presentamos como quedó la tabla del grupo C de la Copa Sudamericana.

El resultado para Millonarios en la Copa Sudamericana y más

La Copa Sudamericana protagonizó un gran inicio del torneo el pasado 7 de abril. La gran competencia del fútbol en el continente presentó sus primeros choques, al igual que en el caso de la Copa Libertadores.

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Millonarios fue uno de los protagonistas con una dura caída en Chile. Sin embargo, hubo otros equipos que tuvieron su primera presentación en esta competencia.

Los resultados presentados en la fecha 1 durante el pasado 7 de abril fueron los siguientes:

Barracas Central 0-0 Vasco da Gama

Independiente Petrolero 1-3 Racing Club

O’Higgins 2-0 Millonarios

Boston River 0-1 Sao Paulo

Alianza Atlético 1-1 Tigre

Frente a estos resultados, las posiciones del grupo C se presentan de la siguiente manera:

1- O’Higgins – 3 puntos

2- Sao Paulo – 3 puntos

3- Boston River – 0 puntos

4- Millonarios – 0 puntos

Aunque el ‘embajador’ esté en el fondo de la tabla, el equipo de la capital aun tiene posibilidad de recuperarse con las 5 fechas restantes de esta competencia.

El siguiente choque de Millonarios será el 15 de abril, cuando se mida a Boston River de Uruguay, con un partido que iniciará a las 9:00 p.m.

Los partidos de HOY 8 de abril

Si bien el gran inicio de esta competencia se presentó el 7 de abril, este miércoles habrá otros choques imperdibles.

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La lista de partidos se presenta de la siguiente manera: