¿Quién es el máximo goleador de la Liga Colombiana actualmente? Así van Dayro, Muriel y más

La Liga Colombiana ha dejado un primer semestre lleno de emociones. Grandes futbolistas han encantado a sus fanáticos en un 2026-I que está cerca de definir sus 8 clasificados a los cuadrangulares de final.

Varios equipos han remado de principio a fin, con la ambición de convertirse en los grandes coronados de este semestre en Colombia, a partir de triunfos, y otros momentos inolvidables.

Dentro de este marco ha resaltado la actuación de varios delanteros, quienes han demostrado su talento goleador, al punto de acumular cantidades enormes de goles que han otorgado triunfos a sus equipos.

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Para demostrar el poderío y artillería que posee la Liga BetPlay, les contaremos al detalle como marcha la tabla de goleadores de la Liga Colombiana.

Así va la tabla de goleadores de la Liga Colombiana

La Liga Colombiana ha presentado una cantidad enorme de partidos a nivel nacional que han encantado a miles de fans. Equipos de la talla de Once Caldas, Atlético Nacional o Junior de Barranquilla han dado mucho de que hablar.

Parte de esto se ha dado gracias a sus triunfos, y a goleadores que han demostrado su capacidad para definir partidos y acertar tantos de gran importancia.

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Claramente esto se ha hecho notorio en la tabla de posiciones del campeonato. Sin embargo, lo es incluso con mayor fuerza en el ranking de máximos goleadores del fútbol en Colombia, la cual marcha de la siguiente manera:

1- Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) – 11 goles

2- Dayro Moreno (Once Caldas) – 9 goles

3- Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) – 9 goles

4- Yeison Guzmán (América de Cali) – 9 goles

5- Alfredo Morelos (Atlético Nacional) – 9 goles

6- Luis Muriel (Junior de Barranquilla) – 8 goles

7- Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) – 7 goles

8- Andrés Arroyo (Fortaleza) – 7 goles

9- Jefry Zapata (Once Caldas) – 7 goles

10- Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) – 6 goles

Cabe aclarar que Andrey Estupiñan, líder de la tabla tiene 2 partidos menos que varios de sus perseguidores, por esto, se podría esperar que llegue a aumentar su ventaja.

Lo cierto es que esta lista deja claramente en evidencia que el talento y potencia de ataque en el fútbol colombiano es notable, por lo que ha llegado a manifestarse en varios equipos del torneo.