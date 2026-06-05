Luto en el rock latino: murió el Indio Solari a sus 77 años de edad, esto se sabe

El rock latino se encuentra de luto este 5 de junio, luego de que se confirmara el fallecimiento del Indio Solari. La figura de Carlos Alberto Solari es una de las más grandes de esta industria, y su partida ha entristecido a muchos.

Este icónico artista argentino ha resaltado de gran manera, gracias a su brillo en su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en Los Fundamentalistas. Su fallecimiento marca un gran legado dentro del rock argentino.

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Solari había dejado los escenarios desde 2017, aunque los fanáticos lo recuerdan con gran cariño, y aquí les contamos la razón de su fallecimiento.

El Indio Solari fallece a sus 77 años

Sin lugar a dudas, el rock argentino ha dejado una gran cantidad de leyendas brillantes en la industria musical. Figuras de talento notable han marcado una fuerte influencia, especialmente en este país, pero también en el resto del continente.

Indudablemente, el Indio Solari es uno de ellos. Esta figura marcó varios éxitos, sobre todo gracias a su estilo icónico, y a shows totalmente brillantes.

Cada uno de estos recuerdos resaltaron este 5 de junio, luego de que se confirmara el triste fallecimiento de Carlos Alberto Solari.

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Esta estrella sufrió de parkinson, una enfermedad degenerativa que lo dejó fuera de los escenarios desde hace 11 años. A pesar de esta larga ausencia, sus recuerdos lo han convertido en un mito inolvidable para la música.

"Indio Solari"



Porque los usuarios recordaron este recital del Indio, en uno de sus mejores momentos: "Una vida llena de locura y frases que quedan marcadas en la memoria. ¡Descansa en paz, Indio!" pic.twitter.com/gUgSg8v4DQ https://t.co/kaKQqhlsLk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 5, 2026

Lamentablemente el avance de esta difícil enfermedad marcó su fallecimiento. Aun así, la figura de Solari dentro del rock es inigualable, y justo así lo han manifestado miles de fanáticos en redes sociales.

Argentina y Sudamérica están de luto por la partida de este genio que compuso grandes éxitos como ‘Ji ji ji’, o ‘El Tesoro de los Inocentes’, en los que el ‘Indio’ Solari dejó en claro que su peso artístico trasciende varias generaciones, al punto de convertirse en un martir que será inolvidable para artistas, fanáticos y el arte de forma general.