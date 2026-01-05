Así puede descargar temporadas completas de series de Netflix en iPhone

Netflix continúa innovando y mejorando la experiencia de sus usuarios con nuevas funciones en su plataforma. En los últimos años, ha implementado diversas herramientas para facilitar la descarga de contenido, permitiendo a los suscriptores disfrutar de sus series y películas favoritas sin necesidad de tener conexión a Internet.

Con el fin de seguirle brindando una mejor experiencia a sus usuarios, Netflix presentó una nueva herramienta que beneficiará a los usuarios de dispositivos iOS. La plataforma de streaming habilitó una opción para que se puedan descargar temporadas completas de una serie con un solo toque.

Desde su lanzamiento en 2016, la función de descargas ha evolucionado con opciones como ‘Descargas para ti’, que selecciona contenido según los gustos del usuario, o la descarga de temporada completa, que inicialmente solo estaba disponible para Android. Ahora, Netflix ha extendió esta última función a los usuarios de iPhone y iPad, facilitando el acceso a sus series preferidas sin necesidad de seleccionar cada episodio de forma individual.

Cómo descargar temporadas completas de series de Netflix en iOS

La plataforma de streaming incorporó un nuevo botón que permite a los usuarios descargar temporadas completas en dispositivos iOS de manera sencilla. Con esta nueva función, los suscriptores pueden guardar todos los episodios de una serie con un solo toque, eliminando la necesidad de descargar capítulo por capítulo.

Para hacer uso de esta opción, los usuarios deben acceder a la sección de episodios de la serie que desean descargar. Junto a la opción de compartir, ahora encontrarán un botón de descarga de temporada. Al presionarlo, la aplicación comenzará a descargar automáticamente todos los episodios de la temporada seleccionada.

Con esta mejora, Netflix sigue optimizando su servicio para ofrecer una experiencia de visualización más conveniente y accesible, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus series favoritas en cualquier momento y lugar, sin preocuparse por la conexión a Internet.