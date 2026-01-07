Lista con los mejores estrenos que trae Netflix para enero de 2026: ‘Oppenheimer’ y más

Inició un nuevo año y con ello Netflix trae una larga lista de estrenos para darle la bienvenida al 2026. Para este primer mes, la plataforma de streaming pondrá a disposición de sus millones de usuarios un extenso catálogo que incluye nuevas películas, series, documentales y más.

Netflix se posiciona como una de las plataformas de streaming más usadas a nivel mundial. Por eso, la compañía siempre se esmera por nutrir su catálogo mes a mes con estrenos perfectos para todos los gustos.

Esta vez no fue la excepción y el 1 de enero, Netflix compartió el catálogo oficial con todos los estrenos que llegarán a la plataforma de streaming durante este primer mes del año. Entre las propuestas, se encuentra nuevas temporadas de series icónicas, así como películas que han sido galardonadas.

Uno de los estrenos más esperados es, sin lugar a duda, ‘Oppenheimer’. Esta película fue protagonista en los premios Oscar 2024, llevándose siete estatuillas de las 13 nominaciones que recibió. Entre ellas, destaca el premio a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

Estrenos de Netflix en enero de 2026

A lo largo de este primer mes del 2026, Netflix estará estrenando una serie de producciones entre películas, series, documentales y hasta eventos en vivo. Los usuarios tendrán una gran variedad de oferta para ver en enero.

Algunos de los estrenos más sonados para este primer del mes del año son, la película de Depeche Mode’, ‘Oppenheimer’, ‘Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes’, la serie ‘En fuga’ y el documental ‘Sin cerrojos: un experimento carcelario’.

A continuación, la lista completa con todas las producciones que llegarán a Netflix durante este primer mes del 2026.