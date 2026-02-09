Esta es la canción de rock que sería el verdadero himno del genero según expertos; dura solo tres minutos

El rock es uno de los géneros más importantes en la actualidad, pues todos los días cientos de personas escuchan estas canciones para acompañar su día a día. Sin embargo, varios de los éxitos no son actuales, sino que nacieron hace varios años, cuando apenas se conocía todo lo relacionado con los shows y reproducciones en plataformas musicales.

Por eso, el reconocido artista de hard rock, Alice Cooper, habló sobre cuál es la mejor canción de rock para él, esto teniendo en cuenta todo lo que significó, pero dejando de lado todo lo relacionado con reproducciones. De hecho, menciona que esta canción, para él, significa mucho más de lo que todos se imaginaban, teniendo en cuenta que salió hace varios años y hasta el día de hoy se convirtió en uno de los más escuchados.

¿Cuál sería la mejor canción de rock según expertos?

El artista dio a conocer varios detalles de cuál es ese sencillo que sin duda considera todo un himno del género, a tal punto que marcó a toda una generación. Aunque la banda en ese momento no sabía todo lo que iba a lograr, sin duda, este éxito marcó un hito a nivel internacional.

Se trata de la canción ‘My Generation’, de la banda de rock The Who, la cual fue lanzada el 29 de octubre de 1965, marcando así el debut de Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. La primera vez que se escuchó fue en pequeñas presentaciones de la banda, pero después llegó bastante lejos al estar en las emisoras de radio locales.

Para Alice Cooper, esta canción le habló a diferentes generaciones, por lo que, sin importar el tiempo que pasara, ellos hacen que las personas que los están escuchando se sientan identificadas con lo que dice su letra. Por eso, considera que esto es todo un himno del rock, que no pierde ningún tipo de protagonismo con el paso del tiempo.

Actualmente, la canción tiene más de 19 millones de reproducciones, pero su publicación se dio hace tan solo 13 años, lo que quiere decir que puede tener muchas más visualizaciones. Tiene una duración de solo tres minutos y 28 segundos, pero esto fue suficiente para ser todo un éxito.