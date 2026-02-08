Hora y dónde ver en VIVO HOY Deportivo Cali vs. Millonarios por la quinta fecha

Deportivo Cali y Millonarios se vuelven a ver las caras este HOY, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El compromiso genera gran expectativa entre los aficionados, que buscan conocer la hora exacta del partido y las opciones para verlo en vivo, ya sea por televisión o vía streaming. Un encuentro clave que promete intensidad y emociones en cada minuto.

El ‘Embajador’ llega al estadio Palmaseca con el objetivo de saborear su primera victoria, luego de no haber tenido la mejor fortuna en las fechas anteriores. Por eso, aquí le contamos todos los detalles de este duelo, catalogado como el tradicional ‘clásico añejo’ del fútbol colombiano.

Lea también: James Rodríguez habló de su futuro en Millonarios. ¿Hay posibilidad? Su respuesta generó controversia

¿Dónde ver en VIVO hoy Deportivo Cali vs. Millonarios?

El tradicional ‘clásico añejo’ del fútbol colombiano se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 en el Estadio Palmaseca de Cali. El encuentro está programado para iniciar a las 6:20 p.m., en un escenario que espera recibir a miles de aficionados para vivir uno de los duelos con más historia y rivalidad del campeonato.

El partido se va a transmitir en VIVO por el canal de Win+ por suscripción paga. También podrás escuchar el minuto a minuto por el Rock N’ Gol de Radioacktiva o escuchar todo el partido en Caracol Radio y sus redes sociales oficiales. En dado caso que quieras comparar las entradas, lo podrás hacer a través de la página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Siga leyendo: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de Millonarios vs DIM: ¿subió el ‘embajador’?

La hinchada mantiene la fe intacta y llega con la ilusión renovada de celebrar la primera victoria del 2026. El respaldo de los aficionados se siente con fuerza, confiando en que este partido sea el punto de partida para cambiar el rumbo y devolverle la alegría a la tribuna.