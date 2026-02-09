Falleció Greg Brown, guitarrista de Cake tras luchar contra una “breve” enfermedad

La industria del rock ya rindió sus más sentidas condolencias a la banda Cake, esto después de que se diera a conocer que el reconocido guitarrista y fundador Greg Brown había fallecido tras sufrir con una fuerte enfermedad. El artista de 58 años había hecho historia en la música con todo lo que logró hacer su banda, que con el paso de los años se fue consolidando en el medio.

El comunicado sobre su muerte se dio a conocer por medio de las redes sociales de la agrupación, en donde aseguraron que sentían mucho dolor por esta pérdida que, sin duda, marcaba a todos los integrantes de la banda. “Greg fue parte integral del sonido y el desarrollo inicial de Cake. Sus aportes creativos fueron inmensos y su presencia será profundamente extrañada”, mencionaron.

¿Quién era Greg Brown, guitarrista de Cake?

Sin duda, el artista fue parte fundamental de la banda, no solo por todo lo que hizo durante su origen, sino por la historia que hay detrás de cada sencillo que se convirtió en un éxito. Dio inicio a la banda en 1991 junto a sus colegas John McCrea, Vince DiFiore, Frank French y Shon Mackfessel.

En su momento, no se imaginaron la importancia que iban a tener en la industria musical, en especial hablando de todo lo que representaron sus canciones de rock. Sus primeras canciones fueron ‘Motorcade of generosity’ en 1994 y ‘Fashion Nugget’ en 1996.

Sin embargo, después de esto, decidió apartarse un poco de la banda para trabajar en algo nuevo y nació Deathray, que se publicó en el año 2000 y marcó su nueva carrera en adelante. Pese a eso, su último lanzamiento se habría dado en el 2018, lo que significa que ya llevaba varios años lejos de todo lo relacionado con los escenarios y la industria, en general.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CAKE (@thebandcake)

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre la enfermedad que habría causado la muerte del artista, pues medios locales y comunicados a la opinión pública solo mencionan que se trató de “una breve enfermedad”, sin dar mayor información.