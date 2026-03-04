Deportes
Esta es la millonada que recibirá el ganador de Atlético Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios vs Atlético Nacional // Crédito: Getty Images.

Millonarios vs Atlético Nacional será un partido imperdible para los amantes de los ‘embajadores’ y los ‘verdolagas’ este 4 de marzo.

Andrés Contreras

Atlético Nacional vs Millonarios es un partido clave de este 4 de marzo por la escena del fútbol en Sudamérica. Ambos gigantes del fútbol colombianos vivirán una eliminatoria imperdible por la fase 3 de la Copa Sudamericana.

Por supuesto, la atención estará sobre este encuentro y su resultado deportivo. Sin embargo, ambos clubes también competirán por un cuantioso premio económico, repartido para sus ganadores.

Para que no se pierdan la millonaria cifra que se disputrán ‘embajadores’ y ‘verdolagas’, aquí se la contamos al detalle.

El ansiado choque entre Millonarios y Atlético Nacional

Sin lugar a dudas, las hinchadas de Millonarios y Atlético Nacional son dos de la más grandes del fútbol en Colombia. Ambos equipos poseen miles de fanáticos en el país, y así lo demuestran cada fin de semana.

En este caso, ambas fanaticadas están sumamente emocionadas por lo que será un partido imperdible este 4 de marzo. Millonarios chocará ante Atlético Nacional, con la ambición de jugarse un puesto en la Copa Sudamericana.

Ambos clubes protagonizarán un partido único para entrar a esta copa, en lo que será un cotejo imperdible para el fútbol colombiano.

Claramente, llevarse la dicha de clasificar y eliminar a uno de sus máximos rivales es bastante atractivo. No obstante, quien clasifique también tendrá la posibilidad de ganar un gran premio económico.

Ya por ser parte de la fase 3 de la Copa Sudamericana, ambos equipos recibirán 225.000 dólares. Sin embargo, para los ganadores esto será más alto.

Quien gane este partido recibirá su cupo a la fase de grupos de este torneo. Con ello, también logrará acumular 3 millones de dólares.

Este es un incentivo mayor, por lo que será un choque imperdible para los amantes de ambos clubes, en una definición a nivel internacional entre dos gigantes del fútbol en Colombia.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO

Si desea disfrutar de este partido, podrá disfrutarlo a partir de las 7:30 p.m. de este 4 de marzo desde el estadio Atanasio Girardot.

La transmisión oficial de este encuentro puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+, además de poder vivir el choque con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.

