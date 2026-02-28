Estos son los colombianos con más goles en el fútbol europeo; Luis Suárez entró en la lista

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa. El atacante ha sido determinante en el ataque del Sporting de Lisboa, equipo con el que ha respondido con goles en las últimas jornadas de la liga portuguesa.

En su más reciente presentación, Suárez marcó un doblete en la victoria 3-0 frente al Estoril Praia. Sus anotaciones no solo aseguraron tres puntos importantes para su club, sino que también le permitieron alcanzar una cifra destacada a nivel personal.

Con esos dos goles, el delantero llegó a 113 anotaciones en el fútbol europeo. Ese registro lo mete entre los colombianos con más tantos en el Viejo Continente, un grupo integrado por varios referentes del país en los últimos años.

Luis Suárez ingresó al ranking histórico de goleadores colombianos en Europa

Gracias a su nuevo registro, Suárez ocupa el octavo lugar en el listado histórico de máximos goleadores colombianos en el fútbol europeo. El ranking es liderado con amplia diferencia por Radamel Falcao García, quien suma 262 goles y se mantiene como el máximo referente del país en esta estadística.

La lista también incluye a delanteros y atacantes que han tenido pasos destacados por distintas ligas del continente. Por encima de Suárez aparecen Alfredo Morelos (170), Carlos Bacca (158), Duván Zapata (144), Luis Fernando Muriel (140), Jhon Córdoba (136) y Hugo Rodallega (124).

Por debajo del samario se encuentran Jackson Martínez (107), James Rodríguez (105) y Luis Díaz (101).

El presente de Luis Javier Suárez confirma su regularidad en el fútbol europeo y lo consolida como uno de los atacantes colombianos más efectivos de la actualidad en el exterior.