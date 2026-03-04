El ingenioso truco con el que puede bajar su uso de datos en WhatsApp: es simple y poco conocido

WhatsApp cuenta con una cantidad enorme de usuarios a nivel mundial. Este servicio de mensajería se ha consagrado en lo más alto gracias a varias funciones, y a la capacidad de conectar a miles de personas a pesar de la distancia.

La icónica aplicación de mensajería verde ha encantado a todos, y se ha convertido en una app de uso diario imprescindible para miles de personas.

Si bien el funcionamiento de esta aplicación es brillante, existen algunas particularidades a tener en cuenta, como lo es el alto uso de datos que puede implicar en su día a día.

Gran parte de su plan de datos puede ser consumido por WhatsApp, aunque existen algunos trucos que lo pueden ayudar a disminuir este uso.

El ingenioso truco para dismuir el uso de datos en WhatsApp

Usar WhatsApp permite una cantidad importante de comodidades para sus usuarios. Esta app envía varios mensajes al día con gran facilidad, incluido videos, fotografías, audios y más.

Este tipo de tecnología brinda gran cantidad de comodidades en la actualidad, aunque también implica un costo importante si no tiene acceso a Wi-Fi.

Para quienes usan datos diariamente, el uso de WhatsApp puede implicar un consumo importante en su día a día, al punto de disminuir de manera notable su plan.

Sin embargo, algunos trucos ingeniosos pueden disminuir esto de forma notable. De hecho, hay uno en concreto que es poco conocido pero que puede ser de gran utilidad.

Para ello, debe acceder a las configuraciones de la app, especialmente en el apartado de ‘almacenamiento y datos’. Allí encontrará la opción de ‘descarga automática’.

Esta función implica que al usar WhatsApp, la aplicación descargará de manera automática todas las imágenes, audios, videos u otros archivos multimedia que reciba.

Esto puede implicar un gran gasto innecesario, sobre todo si está incluido en grupos que no revisa de manera diaria.

De hecho, esta funcion, aunque puede parecer cómoda, también puede implicar un gran uso de memoria y almacenamiento, por lo que en algunos casos es mejor desactivarla.

Aun así, puede elegri 3 opciones, estas son: ‘descargar con datos móviles’, ‘descargar con WI-Fi’ o ‘descargar con itinerancia de datos’.

Si quiere ahorrar datos solo deberá seleccionar ‘ningún archivo’ en estos apartados, lo que le asegura ahorrar memoria, y también el consumo de esta navegación de forma innecesaria.