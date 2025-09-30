¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre

El Mundial de fútbol Sub-20 es uno de los torneos protagonistas en la escena del balompié actualmente. Esta competición, como ya es usual, permitirá a varios jóvenes mostrar su talento mientras defienden los colores de su país.

La contienda imperdible permite vivir una cita mundialista por todo lo alto, pero a su vez, da espacio a que la FIFA pruebe algunas reglas o cambios potenciales para el fútbol a futuro.

Más noticias: Esto vale una tarjeta amarilla en el fútbol colombiano: ¿quién paga la multa?

De hecho, en esta edición de 2025 ya se presentó uno de estos cambios, como es la inserción de la tarjeta verde, y aquí les contamos como funciona.

La llegada de la tarjeta verde al Mundial Sub-20

Todos los fanáticos del balompié han experimentado en los últimos años como este deporte ha estado en permanente cambio. La tecnología ha hecho que el fútbol se viva de manera diferente.

Varias reglas han cambiado e incluso se han permitido nuevas dinámicas de juego, las cuales han cambiado el fútbol para siempre.

Un ejemplo claro de esto es el VAR, aunque este sistema estaría cerca de cambiar, y justo con esto está relacionada la tarjeta verde.

Si bien la aplicación del Video Assistant Referee (VAR) ha sido correcta y apoyada, algunas correcciones han sido recomendadas.

Algunas de ellas están referidas al tiempo de juego que se pierde en las revisiones de este sistema, y justamente eso buscaría cambiar la FIFA.

Para ello, desde el máximo ente deportivo se buscaría limitar estas interrupciones, dando a cada equipo una tarjeta verde.

Estas serían dadas a los técnicos de cada equipo, y al momento de sacarlas, el árbitro deberá ir a chequear la jugada a revisar en el sistema de video.

Más noticias: Rodrigo Holgado, del América de Cali, fue suspendido por 1 año: ¿hasta cuándo tiene contrato?

Si la revisión da un resultado favorable a quien sacó la tarjeta, podrán volverla a utilizar más adelante en el juego. Sin embargo, si este es negativo, no podrá volver a pedir una revisión en el VAR.

Este tipo de cambio ya ha sido visto en otros deportes, como lo es en el basket, con el objetivo de así disminuir las interrupciones en el tiempo de juego.

En caso de que esta implementación en el Mundial se lleve a cabo de manera correcta, se espera que llegue a nuevos torneos de más prestigio. Sin lugar a dudas, esto cambiaría el fútbol para siempre, por lo que los hinchas están expectantes.