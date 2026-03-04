Revelan importante lesión que alejaría a Kylian Mbappé de las canchas: ¿Se pierde el mundial?

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras del fútbol internacional. El francés ha conquistado a varios amantes del balompié, gracias a sus actuaciones tanto con el Real Madrid como con la selección de Francia.

Este ariete tiene una cita clave en este 2026, como lo es una nueva edición de la Copa del Mundo, donde Mbappé ha brillado en varias ocasiones, como lo hizo en 2018, cuando se coronó campeón de este torneo.

Sin embargo, una importante lesión revelada recientemente lo podría dejar fuera de las canchas para este torneo, y aquí se lo contamos al detalle.

¿Kylian Mbappé se pierde el Mundial de 2026?

Kylian Mbappé se ha convertido en una de las mayores figuras en la historia de los mundiales. El icónico atacante ha dominado en estas competiciones, gracias a su título en 2018, y la gran cantidad de dianas conseguidas.

El francés acumula 12 goles en 2 mundiales, por lo que se perfila como favorito a romper la marca de Miroslav Klose gracias a su corta edad.

Este récord podría ser alcanzado en este mismo 2026, aunque, Mbappé estaría en riesgo de perderse el Mundial debido a una importante lesión.

Según reveló el periodista Anton Meana, a través de ‘El Larguero’ de Cadena SER, el ligamento cruzado posterior izquierdo de Mbappé estaría al límite, a causa de un esguince en esta rodilla diagnosticado por el Real Madrid.

Una lesión en esta parte de su cuerpo podría implicar una recuperación de meses para Mbappé, al punto de hacer que se pierda el Mundial de 2026.

De acuerdo con la fuente mencionada, el Real Madrid asegura que Mbappé podría estar de vuelta en 3 semanas, aunque el entorno del francés considera que necesitará todos los días restantes hasta el Mundial para recuperarse.

Cabe recordar que el Real Madrid enfrentará un choque clave ante el Manchester City por la Champions League, y requerirá a Mbappé, sobre todo tras la rotura de ligamento cruzado sufrida por Rodrygo, que también lo deja fuera del Mundial.

🫥 El estado REAL de @KMbappe 🚑



⚠️🦵 "La lesión es realmente importante, quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno"



😠💢 "El entorno de Mbappé NO COMPARTE los plazos de recuperación establecidos por el Real Madrid"



🚨 Info. de @AntonMeana #ElLarguero‼️ pic.twitter.com/09Syoluadq — El Larguero (@ellarguero) March 4, 2026

Por el momento, habrá que esperar a ver como avanza la actualidad de este delantero. Sin embargo, la preocupación de los hinchas del Real Madrid y de Francia es total.