Hora y dónde ver en VIVO HOY a Luis Díaz en la Bundesliga en el partido Werder Bremen vs. Bayern Múnich

El Bayern Múnich sigue demostrando que está listo para enfrentar a sus rivales y seguir sumando en la Bundesliga. Actualmente, se encuentra en el primer lugar y Luis Díaz se viene destacando en todos los partidos, lo que lo convirtió en uno de los jugadores favoritos del equipo alemán.

Por eso, todo está listo para que el Bayern Múnich enfrente al Werder Bremen este sábado 14 de febrero del 2026, en un partido que podría definir al gran líder. Esto teniendo en cuenta que los últimos tres partidos en la Bundesliga para el Bayern no han sido del todo positivos: perdió uno, empató otro y ganó el último.

El equipo de Luis Díaz tiene hasta ahora 21 partidos jugados con 54 puntos, mientras que su contrincante directo, el Werder Bremen, se encuentra en la posición número 15 con 21 partidos jugados, pero tan solo 19 puntos. De hecho, sus últimos cinco encuentros no han sido nada positivos, marcando tres pérdidas y dos empates.

Hora y dónde ver en VIVO a Luis Díaz en el partido Werder Bremen vs. Bayern Múnich

Este es el partido 118 entre los equipos, pues según la historia de la Bundesliga, este es el partido que más veces se ha repetido. Por eso, se convirtió en ese juego lleno de tradición e historia que se posiciona en las ligas de Alemania.

En esta oportunidad, el partido entre el Werder Bremen vs. Bayern Múnich, este último contando con la presencia de Luis Díaz, se podrá ver en VIVO por los canales de ESPN en Disney+ en el plan de suscripción paga. Desde las 9:00 a.m. se va a dar a conocer todo lo relacionado con la previa y, finalmente, a las 9:30 a.m., la transmisión en VIVO.

Por ahora, no se conocen detalles sobre si el guajiro hará parte de este encuentro deportivo como titular o si, por el contrario, será suplente como en ocasiones pasadas. Pese a eso, la prensa local está pidiendo la presencia del delantero en la cancha desde el primer momento del partido, esto con el fin de tener mayor control en el juego.

Además, en Colombia, se pide que el jugador pueda estrenar y destacarse, todo esto con el fin de que pueda participar en el Mundial de la FIFA 2026, que dará inicio en el mes de junio del año en curso y al que va a ir la Selección Colombia.