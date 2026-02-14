El polémico ataque de Axl Rose a Iron Maiden en sus inicios: “son como una organización política”

Axl Rose es una de las mayores leyendas en la historia del rock. Este vocalista se ganó el respeto del público desde mediados de los ’80’s, cuando demostró su potencia y rebeldía con Guns N’ Roses.

El artista nacido en Lafayette, Indiana, enamoró a miles de fans y reveló su ‘rasp’ a partir de éxitos que se acabaron por convertir en himnos inolvidables dentro de la industria musical.

Sin embargo, Rose además de por su talento, también destacó por ser uno de los artistas más controversiales en la historia del rock, tanto por sus shows, como por sus opiniones sobre otras bandas.

Por ello, en esta ocasión les hablaremos de una banda que Axl detestaba en sus inicios, al punto de no querer parecerse a ellos.

El polémico ataque de Axl Rose a Iron Maiden

Para nadie es un secreto las rivalidades que Axl Rose sostuvo con otras bandas a mediados de los ’80’s. Este vocalista tuvo varios encuentros polémicos con agrupaciones como Nirvana.

Esto se debía a que el artista guardaba ciertas opiniones polémicas alrededor de ciertos compositores, y agrupaciones que formaban parte de la escena rock y metal.

El cantante no se guardaba nada, y ante la mínima posibilidad dejaba varios ataques donde expresaba su disgusto hacia ciertos estilos, y la postura musical de ciertas agrupaciones.

Una de ellas fue justamente Iron Maiden. En medio de la edición de Monsters of Rock de 1988, Axl opinó sobre otras bandas presentes en el cartel como Kiss, o la propia ‘doncella de hierro’.

El cantante explicó que no quería parecerse a Iron Maiden, sobre todo porque la banda era como una organización política.

“Son buenos chicos. Pero es como organizaciones políticas, tu banda es como algo político. Su música y sus álbumes son como una postura política, hay arte completamente diferente al nuestro, pero el suyo no tiene nada que ver con el rock n’ roll (…) Espero nunca ser así” explicó Axl.

Para aquel entonces dicha declaración generó gran polémica, aunque solo fue una más sumada a la amplia lista de discusiones que protagonizó Guns N’ Roses con otras bandas.

Lo cierto es que tanto la banda de los revólver y las rosas, como Iron Maiden, son parte legendaria de la música, y han construido un legado que incluso décadas después sigue más que vigente.