Millonarios – Llaneros, Junior – América y más partidos Fecha 7 Liga BetPlay: Calendario completo

La Liga BetPlay 2026-I prepara grandes sorpresas para los fanáticos del fútbol este fin de semana. La máxima competición del fútbol en Colombia presenta partidos imperdibles, en los que varios equipos se medirán en la cancha.

Después de un comienzo sumamente igualado, varios equipos confían en repuntar en la tabla de clasificación, aunque para eso deberán vencer a sus rivales este próximo fin de semana.

Para que no se pierda ni un detalle de las emociones que prepara este encuentro, aquí les contamos todos los partidos que se jugarán por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

En este inicio de 2026, varios equipos han presentado una cantidad enormes de emociones futbolísticas. Distintos clubes han demostrado su potencial, mientras que otros han tenido un comienzo complejo.

A pesar de esto, los equipos aun están a tiempo de corregir su rumbo y meterse entre los 8 mejores del balompié colombiano. Ante este panorama, les cotnamos que la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Inter de Bogotá – 13 puntos

2- Deportivo Pasto – 13 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

4- Once Caldas – 10 puntos

5- Atlético Nacional – 9 puntos

6- Deportes Tolima – 9 puntos

7- Junior – 9 puntos

8- Llaneros – 9 puntos

9- Rionegro Águilas – 8 puntos

10- América de Cali – 7 puntos

11- Deportivo Cali – 7 puntos

12- Independiente Santa Fe – 7 puntos

13- Fortaleza – 7 puntos

14- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

15- Independiente Medellín – 5 puntos

16- Millonarios – 5 puntos

17- Boyacá Chicó – 4 puntos

18- Deportivo Pereira – 2 puntos

19- Cúcuta Deportivo – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

Calendario de partidos fecha 7

Ante sus posiciones en la tabla, los equipos de la Liga BetPlay 2026-I se la jugarán por mejorar con estos choques sobre la mesa:

Millonarios vs Llaneros – 14 de febrero – 4:30 p.m.

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira – 14 de febrero – 6:30 p.m.

Deportivo Pasto vs Inter de Bogotá – 14 de febrero – 8:30 p.m.

Deportes Tolima vs Once Caldas – 15 de febrero – 4:20 p.m.

Deportivo Cali vs Atlético Nacional – 15 de febrero – 6:30 p.m.

Fortaleza vs Boyacá Chicó – 15 de febrero – 8:30 p.m.

Alianza vs Cúcuta Deportivo – 17 de febrero – 4:00 p.m.

Jaguares de Córdoba vs Independiente Santa Fe – 17 de febrero – 6:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs América de Cali – 18 de febrero – 7:30 p.m.

*Atlético Bucaramanga y Águilas de Rionegro no disputarán partido en esta fecha, ya que su choque fue aplazado*.