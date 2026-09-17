Metallica y Limp Bizkit compartirán escenario en show histórico: fechas, lugares y más detalles

Metallica, una de las bandas más grandes y sorprendentes del mundo del metal, sorprendió a todos sus fanáticos a nivel internacional. Esta legendaria agrupación brilla actualmente, no solo por sus éxitos legendarios, sino también por shows imperdibles.

La agrupación liderada por James Hetfield ha logrado destacar en todo el planeta con presentaciones legendarias en la actualidad, en el contexto del ‘M72 World Tour’.

De hecho, la banda reveló una nueva serie de fechas de esta gira que llegará nuevamente a Norte América. Este anuncio ha encantado a miles.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas de este anuncio se ha dado al revelar que este pasaje de la gira tendrá como banda invitada a Limp Bizkit.

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En caso de que usted sea uno de los amantes de ambas agrupaciones, aquí les contamos cuando se darán estos shows y todo lo que debe saber.

Metallica y Limp Bizkit compartirán escenario en show histórico

Metallica y Limp Bizkit han logrado construir un legado innegable a nivel internacional. Gracias a su talento y potencia ambas agrupaciones han sorprendido a toda la industria por largos años con canciones inolvidables.

Miles de fanáticos han disfrutado de sus canciones alrededor del mundo, incluso con shows donde han demostrado su capacidad de estremecer al público.

Sin embargo, sus fans ahora tendrán la oportunidad de verlos juntos en una cita que estará imperdible para los amantes del metal, tanto en su modalidad nu, como en el thrash.

Metallica anunció que la banda de Fred Durst estará presente en su nueva serie de presentaciones, con shows totalmente históricos para el metal.

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El cronograma de estos eventos es el siguiente:

8 de mayo – Vancouver

13 de mayo – San Diego

18 de mayo – El Paso

22 de mayo – San Antonio

26 de mayo – Fayetteville

29 de mayo – Kansas City

2 de junio – Raleigh

5 de junio – Indianapolis

8 de junio – Buffalo

12 de junio – Madison

15 de junio – Cleveland

19 de junio – Salt Lake City

Estos shows también contarán con la presentación de Avatar como tercera banda protagonista. Dicho grupo de Suecia estremecerá los escenarios con el groove metal como elemento principal.

La boletería para estos eventos saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre. Si desea conocer más detalles sobre estos eventos, podrá hacerlo a través de la página web oficial de Metallica.