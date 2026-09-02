Gustavo Puerta se despide del Racing de Santander ¿A qué equipo llega?: Esto se sabe

Gustavo Puerta, uno de los talentos emergentes del fútbol de Colombia, ha sido protagonista del cierre del mercado de fichajes. Varios movimientos se llevaron a cabo en el final de este periodo de traspasos que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre.

Distintos jugadores cambiaron de horizonte deportivo, incluidos algunos colombianos. Uno de estos nombres principales fue justamente Puerta.

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El colombiano dio el salto a un nuevo club, y si se perdió los detalles, aquí les contamos cual es el nuevo destino de este mediocampista.

Gustavo Puerta se despide del Racing de Santander ¿A qué equipo llega?

Gustavo Puerta ha sido uno de los talentos más destacados de la Selección Colombia en los meses recientes. Este mediocampista destacó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias al orden y técnica que demostró a pesar de su joven edad.

Puerta se convirtió en uno de los principales protagonistas de este torneo, lo que le sirvió para recibir el interés de varios equipos en el mercado de traspasos.

Durante este periodo de pases distintos clubes se enfocaron en conseguir el pase de Puerta. Uno de los principales atentos a su rendimiento fue el Nottingham Forest.

Justamente este equipo entabló negociaciones con el Racing de Santander, aunque, no llegó a buen puerto. Las posibilidades de traspaso por este jugador se estiraron hasta el último día de mercado.

No obstante, el equipo que se llevó el fichaje de Puerta fue el Olympiacos de Grecia. Este club es uno de los más grandes de Europa, y consiguió cerrar las negociaciones con el Racing de Santander.

El Olympiacos consiguió este fichaje, a cambio de una cantidad de 16 millones de euros. Este es un nuevo equipo en la carrera de Gustavo Puerta, quien ya ha tenido pasos por clubes como el Bayer Leverkusen, el Hull City o el Núremberg.

Este fichaje se unió al de otros colombianos, como lo fue el traspaso de Richard Ríos hacia el Al-Ittihad proveniente del Benfica de Portugal.

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¿Cuándo hará su debut?

La presentación de Gustavo Puerta con el Olympiacos se ha dado hace muy pocas horas. Aun así, los fanáticos de este mediocampista ya esperan poder verlo con la camiseta de este grande de Grecia.

El Olympiacos jugará este 2 de septiembre frente al AEL. No obstante, al ser un fichaje tan cercano, no se espera que Puerta esté en cancha.

Por ende, el primer encuentro del colombiano con esta camiseta podría ser el próximo 5 de septiembre ante el Volos por liga.