Expertos internacionales revelan los 10 barrios más ‘cool’ del mundo: Bogotá entre los primeros puestos

Bogotá volvió a ser resaltada en un ranking internacional. Uno de los barrios más reconocidos de la capital brilló gracias a ser catalogada como uno de los lugares más ‘cool’ de todo el mundo, gracias a su calidad y estilo.

Time Out, una de las guías más famosas de viaje, entretenimiento y gastronomía a nivel internacional publicó un listado con los 10 barrios más ‘cool’ de todo el planeta.

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Varios países y ciudades destacaron en un amplio listado que puntuó varios elementos turísticos a considerar. La capital destacó con uno de los puestos más altos del ranking, y si usted se lo perdió, aquí se lo contamos.

Expertos internacionales revelan los 10 barrios más ‘cool’ del mundo: Bogotá presente

Bogotá es, sin lugar a dudas, uno de los sitios turísticos más famosos de Colombia y de Sudamérica como región. La capital del país goza de una cantidad importante de atractivos, tanto en cultura, como en entretenimiento.

Varias zonas de la ciudad resaltan, gracias a su manera de presentar shows en vivo, experiencias gastronómicas y atractivos históricos, tanto para los habitantes de la capital, como para los visitantes, quienes disfrutan del ambiente bogotano en cada una de sus visitas.

De hecho, la capital volvió a ser resaltada hace pocos días. Time Out, una guía sumamente reconocida para turístas presentó un top de los 10 barrios más ‘cool’ de todo el mundo.

Bogotá marcó presencia en el puesto número 7, con un ranking que se presentó de la siguiente manera:

1- Jongno 3-ga, Seúl

2- L’Ocean District, Rabat

3- Neos Kosmos, Atenas

4- Chinatown, Los Angeles

5- Govanhill, Glasgow

6- Kitakagaya, Osaka

7- Chapinero Alto, Bogotá

8- Koenji, Tokio

9- Downtown, St. Catharines

10- Esquilino, Roma

El ranking destaca las montañas capitalinas, y también el ambiente de gran creatividad y diversidad presente en Chapinero Alto. Del mismo modo, el ranking resaltó la cultura presente en la zona, con varias librerías y tiendas de antiguedades.

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Esta es una de las zonas más famosas de la capital, y cuenta con una concurrencia bastante alta de gente en su día a día.

Sin lugar a dudas, esto destaca a nivel internacional la presencia turística con la que cuenta Bogotá, tanto en Colombia, como en el resto del mundo, donde la capital gana cada vez popularidad por su variedad en atractivos.