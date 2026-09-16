¿Cuántos jugadores colombianos hay en la Champions League 2026? Dos están en el mismo equipo
La Champions League de este 2026 presenta a varios colombianos que sueñan con llevarse el gran trofeo de la ‘orejona’.
La Champions League de este 2026 presenta a varios colombianos que sueñan con llevarse el gran trofeo de la ‘orejona’.
La Champions League ha sido una de las grandes competencias protagonistas del mundo del fútbol en este inicio de temporada. Equipos brillantes del continente europeo sueñan con llevarse el máximo trofeo del balompié.
Luego de la consagración consecutiva por parte de Paris Saint-Germain en los últimos 2 años, varios equipos vuelven a la carrera, con el objetivo de llevarse este trofeo.
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De hecho, varios colombianos anhelan conseguir el gran logro. Claramente el principal favorito es Luis Díaz, no obstante, habrá otros representantes del país en las canchas.
Para nadie es un secreto que varios colombianos han brillado en los últimos años en el fútbol europeo. Grandes jugadores han destacado gracias a su talento tanto en ataque, como también en defensa.
Varias figuras de este país han llegado a ser parte del balompié del viejo continente, sobre todo con presencia en torneos históricos, como es el caso de la Champions League.
En la edición actual no es la excepción. Exactamente 5 colombianos vuelven a ser parte de este torneo, con la ambición de poder levantar el trofeo con sus clubes.
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Con exactitud, los 5 jugadores colombianos que hacen parte de este torneo son:
Varios de estos jugadores brillaron en su partido inicial de la competencia, con un rumbo competitivo que ha brillado de manera notable.
Cada uno de estos jugadores inicio el torneo con una victoria, a excepción del Galatasaray de Dávinson Sánchez, el cual cayó derrotado ante el Sporting de Portugal de Luis Javier Suárez.
Luego de la primera jornada, varios equipos han brillado en la cancha. Por ahora, la tabla de posiciones de este torneo marcha de la siguiente manera:
1- PSG – 3 puntos
2- Bayern – 3 puntos
3- Barcelona – 3 puntos
4- Man Utd – 3 puntos
5- Como – 3 puntos
6- Sporting CP – 3 puntos
7- VfB Stuttgart – 3 puntos
8- Man City – 3 puntos
9- Aston Villa – 3 puntos
10- Real Betis – 3 puntos
11- Lens – 3 puntos
12- Borussia Dortmund – 3 puntos
13- Liverpool – 3 puntos
14- Real Madrid – 3 puntos
15- Arsenal – 3 puntos
16- AEK – 3 puntos
17- Shakhtar Donetsk – 1 punto
18- Roma – 1 punto
19- Fenerbahçe – 1 punto
20- PSV – 1 punto
21- Villarreal – 0 puntos
22- Club Brugge – 0 puntos
23- LOSC Lille – 0 puntos
24- Slavia Praha – 0 puntos
25- Inter – 0 puntos
26- Atlético Madrid – 0 puntos
27- Napoli – 0 puntos
28- LASK – 0 puntos
29- Viking – 0 puntos
30- Galatasaray – 0 puntos
31- Porto – 0 puntos
32- RB Leipzig – 0 puntos
33- Feyenoord – 0 puntos
34- Sabah – 0 puntos
35- Slovan Bratislava – 0 puntos
36- Bodø/Glimt – 0 puntos
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