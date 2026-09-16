¿Cuántos jugadores colombianos hay en la Champions League 2026? Dos están en el mismo equipo

La Champions League ha sido una de las grandes competencias protagonistas del mundo del fútbol en este inicio de temporada. Equipos brillantes del continente europeo sueñan con llevarse el máximo trofeo del balompié.

Luego de la consagración consecutiva por parte de Paris Saint-Germain en los últimos 2 años, varios equipos vuelven a la carrera, con el objetivo de llevarse este trofeo.

Más noticias: ¿Quién es el único futbolista colombiano que ganó dos Champions League? Fue en 2016 y 2017

De hecho, varios colombianos anhelan conseguir el gran logro. Claramente el principal favorito es Luis Díaz, no obstante, habrá otros representantes del país en las canchas.

¿Cuántos jugadores colombianos hay en la Champions League 2026?

Para nadie es un secreto que varios colombianos han brillado en los últimos años en el fútbol europeo. Grandes jugadores han destacado gracias a su talento tanto en ataque, como también en defensa.

Varias figuras de este país han llegado a ser parte del balompié del viejo continente, sobre todo con presencia en torneos históricos, como es el caso de la Champions League.

En la edición actual no es la excepción. Exactamente 5 colombianos vuelven a ser parte de este torneo, con la ambición de poder levantar el trofeo con sus clubes.

Más noticias: PSG y Arsenal disputaron una final histórica de Champions League en Budapest

Con exactitud, los 5 jugadores colombianos que hacen parte de este torneo son:

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)

Nelson Deossa (Real Betis)

Luis Díaz (Bayern Munich)

Luis Javier Suárez (Sporting Club de Portugal)

Varios de estos jugadores brillaron en su partido inicial de la competencia, con un rumbo competitivo que ha brillado de manera notable.

Cada uno de estos jugadores inicio el torneo con una victoria, a excepción del Galatasaray de Dávinson Sánchez, el cual cayó derrotado ante el Sporting de Portugal de Luis Javier Suárez.

Tabla de posiciones de la UCL 2026-2027

Luego de la primera jornada, varios equipos han brillado en la cancha. Por ahora, la tabla de posiciones de este torneo marcha de la siguiente manera:

1- PSG – 3 puntos

2- Bayern – 3 puntos

3- Barcelona – 3 puntos

4- Man Utd – 3 puntos

5- Como – 3 puntos

6- Sporting CP – 3 puntos

7- VfB Stuttgart – 3 puntos

8- Man City – 3 puntos

9- Aston Villa – 3 puntos

10- Real Betis – 3 puntos

11- Lens – 3 puntos

12- Borussia Dortmund – 3 puntos

13- Liverpool – 3 puntos

14- Real Madrid – 3 puntos

15- Arsenal – 3 puntos

16- AEK – 3 puntos

17- Shakhtar Donetsk – 1 punto

18- Roma – 1 punto

19- Fenerbahçe – 1 punto

20- PSV – 1 punto

21- Villarreal – 0 puntos

22- Club Brugge – 0 puntos

23- LOSC Lille – 0 puntos

24- Slavia Praha – 0 puntos

25- Inter – 0 puntos

26- Atlético Madrid – 0 puntos

27- Napoli – 0 puntos

28- LASK – 0 puntos

29- Viking – 0 puntos

30- Galatasaray – 0 puntos

31- Porto – 0 puntos

32- RB Leipzig – 0 puntos

33- Feyenoord – 0 puntos

34- Sabah – 0 puntos

35- Slovan Bratislava – 0 puntos

36- Bodø/Glimt – 0 puntos