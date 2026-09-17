Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia tras gol de Dayro Moreno a Deportes Tolima

Dayro Moreno ha sido uno de los grandes goleadores en la historia del balompié en Colombia. Este delantero se ha ganado el cariño de miles de fanáticos, gracias a su potencia demostrada en la cancha, y su notable cantidad de goles.

El jugador que milita en el Once Caldas ha brillado de forma destacada en años recientes, gracias a tantos totalmente históricos. La cantidad de dianas conseguidas ha sido tan alta, que Moreno es el máximo goleador en la historia de Colombia.

De hecho, esta cifra volvió a aumentar, gracias a un gran gol anotado por parte de Dayro Moreno, con el que le dio la victoria al Once Caldas sobre el Deportes Tolima.

Más noticias: ¿Su papá no lo quiere? Dayro Moreno habló de la relación con su padre y generó revuelo en redes

El atacante volvió a demostrar su talento y potencia deportiva, gracias a un notable gol de taco. En caso de que quiera saber como va la tabla de goleadores histórica después de esta anotación, aquí se lo mostramos al detalle.

Tabla de máximos goleadores de Colombia tras gol de Dayro Moreno

Dayro Moreno volvió a convertirse en pieza determinante para Once Caldas durante el pasado 16 de septiembre. El equipo de Manizales recibió en condición de local al Deportes Tolima en un choque clave.

Ambos equipos demostraron su poderío sobre la cancha, aunque el gran triunfo fue para el club manizaleño. Once Caldas se impuso con un marcador de 1-0.

Esto fue logrado gracias a un tanto anotado por parte de Moreno en los primeros 8 minutos del encuentro. El delantero consiguió un nuevo gol para su marca, gracias a una anotación de taco.

⚽🤩 ¡Gol del cumpleañero! ¡Dayro Moreno pone a ganar a Once Caldas contra Tolima en #LALIGAxWIN! https://t.co/TMjtZzFb5U — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

Más noticias: Dayro Moreno reveló cuánto dinero se ha gastado en trago; es una millonada

Moreno volvió a ser protagonista de una nueva victoria por parte del equipo manizaleño. Del mismo modo, Dayro consiguió aumentar su cantidad de goles, y gracias a esto, la tabla de goleadores histórica de Colombia marcha de la siguiente manera:

Dayro Moreno tiene 386 goles (Once Caldas) Radamel Falcao tiene 357 goles (Sin equipo) Carlos Bacca tiene 347 goles (Deportivo Cali) Víctor Hugo Aristizábal (Retirado) Hugo Rodallega tiene 295 goles (Santa Fe) Juan Pablo Ángel tiene 291 goles (Retirado)

Dayro Moreno vuelve a extender su histórica cifra, y ya es considerado como uno de los delanteros más históricos de Colombia, gracias a su olfato goleador, y su cantidad enorme de anotaciones en la cancha.