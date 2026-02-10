Esta es la canción más adictiva del rock, según la ciencia: es un clásico legendario de la música

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de la música gracias a su poderío demostrado en una canción. Este estilo ha sido capaz de enamorar a miles de seguidores, a partir de la forma en que sus artistas han impreso ritmos y canciones imperdibles.

Este género ha enamorado a varias personas, al igual que a musicos quienes se han convertido en leyendas, gracias a ritmos, letras y estilos cercanos para el rock.

Dentro de este género, una gran cantidad de canciones se han convertido en himnos, e incluso han quedado como éxitos adictivos para varias generaciones.

De hecho, recientemente, una universidad en Europa llevó a cabo un estudio, donde reveló la canción de rock más adictiva de la historia, y aquí les revelamos de cual se trata.

¿Cuál es la canción más adictiva del rock?

Todo fanático del rock tiene una canción en específico que marcó su vida. La música siempre ha funcionado como conexión emocional hacia ciertos momentos o sensaciones a lo largo de los años.

Sin embargo ¿Sabía que incluso esto es explicado por la ciencia? Varias canciones incluyen ciertos estímulos que hacen que conecten de mejor manera con el corazón de los seres humanos.

Justamente la Universidad de St. Andrews en Escocia llevó a cabo un análisis al respecto, con un estudio que ayudó a destacar las 10 canciones más adictivas para el ser humano.

Este análisis tuvo en cuenta varios factores, como lo fueron: receptividad, sorpresa, potencia en melodía, o incluso repetición rítmica.

Dentro de este estudio hubo 10 canciones que resaltaron de manera inequivoca en esta lista, y la líder fue una de rock.

Según esta búsqueda, la canción más adictiva de la historia de la música es, nada más y nada menos que, ‘We Will Rock You’ de Queen. Este éxito, sin dudas, ha marcado época, y su ritmo se ha quedado grabado eternamente en la mente del ser humano.

La lista completa de 10 éxitos más adictivos se formó de la siguiente manera:

1- ‘We Will Rock You’ – Queen

2- ‘Happy’ – Pharrell Williams

3- ‘We Are The Champions’ – Queen

4- ‘I’m Gonna Be (500 Miles)’ – The Proclaimers

5- ‘YMCA’ – Village People

6- ‘Bohemian Rhapsody’ – Queen

7- ‘The Final Countdown’ – Europe

8- ‘Living on a Prayer’ – Bon Jovi

9- ‘Jingle Bells’ – Traditional

10- ‘Who Let The Dogs Out?’ – Baha Man