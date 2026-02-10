Revelan nueva imagen de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ que confirma su regreso a la TV ¿Cuándo y dónde ver?

Las producciones de anime se siguen posicionando en todo el mundo; uno de los más vistos en los últimos años es ‘Demon Slayer’. Kimetsu no Yaiba’. La primera entrega se dio el pasado seis de abril del 2019 en Japón, después de que fuera desarrollada y producida por Ufotable.

Después de eso, la película ganó el premio a la mejor película de anime del año en el Tokyo Anime Award Festival. Ahora, todo está listo para volver a transmitir esta serie tal y como al principio, con una retransmisión completa de todas sus temporadas.

¿Cuándo y dónde ver toda la serie ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’?

Para sorprender a todos sus fans, en las últimas horas se dio a conocer por medio de Fuji TV que la cadena nuevamente va a tener transmisión de todo lo relacionado con ‘Demon Slayer’. Los capítulos se van a mostrar nuevamente desde el próximo cinco de abril del año en curso, pero tienen una nueva imagen promocional que sorprendió a todos sus seguidores.

Aunque no tiene nada nuevo, teniendo en cuenta que es la misma historia que se transmitió hace algún tiempo. Pese a eso, sí dicen algunas fuentes cercanas a la productora, que ya estarían trabajando en todo lo relacionado a una nueva entrega de la serie, con lo que podría ser una serie o película que le daría continuidad a esta historia.

En Colombia, los fans de este anime podrán seguir viendo todos los episodios de la serie en la plataforma de streaming, exclusiva de anime, Crunchyroll, en donde hay producciones que podrían conquistar a todos sus fans. Sin embargo, debe tener en cuenta que esto solo va a estar disponible por medio del programa de suscripción paga con planes desde los $20.000.

Por ahora, se dice que las nuevas películas relacionadas con esta historia podrían llegar a la pantalla grande en el 2027. Sin embargo, no se conoce fecha exacta, ni mayores detalles de todo lo que sería esta historia