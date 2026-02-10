Matthew Modine, “papá” de Once mostró su disgusto por el final de Stranger Things

Netflix logró hacer historia en diciembre con el estreno de la última temporada de Stranger Things, una de las series más populares de todos los tiempos. Durante varios años, cientos de fans estuvieron a la expectativa de todo lo que sería la última entrega de la producción, que logró cifras récord durante el lanzamiento de la quinta parte.

Sin embargo, el capítulo final, que tiene una duración de un poco más de dos horas, no fue del agrado de todos. De hecho, recibió muchas críticas, de fans que aseguraron que esto, sin duda, había dañado la ilusión de todos los fans que habían estado esperando por esta entrega.

“Papá” de Once habló del final de Stranger Things 5

La serie se convirtió en una de las más vistas en la historia de la plataforma de streaming Netflix. Su último episodio duró un poco más de dos horas y, alerta spoiler, al final Once, el personaje principal, desaparece sin dar muchos detalles de lo que será su vida ahora.

Por eso, Matthew Modine, quien es el encargado de interpretar al papá de Once en Stranger Things, habló sobre todo lo que piensa del final de la serie. En esta oportunidad, en todo momento habla sobre el “desencanto” que tuvo con la serie en esta última versión.

El actor hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde reveló todos los detalles sobre lo que él piensa de lo que fue la serie. Ante la pregunta sobre si le gustó el final de Stranger Things, él menciona que “no”, pese a que, según dice, tiene muchas cosas buenas y malas.

Después, cuando le preguntan sobre si cree que hay un noveno episodio secreto que aún no se ha estrenado, relata que considera una buena opción, teniendo en cuenta las peticiones de los fans. “Espero que sí exista, por los fans”, aseguró el actor.

Por ahora, los hermanos Duffer ya en varias oportunidades han negado que exista un capítulo secreto. Lo que significa que el gran final sería el que se vio en Netflix y no habrá más detalles de esta producción.