Slash confirmó la llegada de un nuevo álbum de Guns N’ Roses; sería algo completamente nuevo

Guns N’ Roses no solo son una de las bandas de rock más icónicas de los últimos tiempos, sino que quieren seguir haciendo historia con sus canciones, conciertos y letras que cautivan a millones de personas en el mundo. Aunque muchos creían que la última gira de la banda sería la gran despedida, ellos decidieron sorprender a todos con lo que sería la llegada de algo “totalmente nuevo”.

Así se dio a conocer Slash, guitarrista del grupo y un icono del rock en todo el mundo, quien mencionó que llevan una larga temporada trabajando en algo nuevo. Al parecer, ya tiene un proyecto en marcha, con varias canciones nuevas, que nacieron en los estudios donde se viene reuniendo la banda.

¿De qué se trata el nuevo álbum de Guns N’ Roses?

Han pasado varios años desde que se estrenó nueva música por parte de la banda, así que en esta oportunidad quieren volver por todo lo alto. Según mencionó su guitarrista, su nuevo proyecto ya está en marcha y están grabando nuevas canciones, algo que pocas personas se esperaban.

A lo largo de los últimos años, ellos han hecho algunos sencillos, que eran regrabaciones de canciones pasadas que, sin duda, fueron todo un éxito. Pero ahora, se vendría algo inédito, que según mencionó el artista, nunca habían escuchado sus fans, con contenido completamente original.

Su último álbum fue ‘Chinese Democracy’ en el 2008; esto fue un éxito en todo el mundo, donde sus canciones siguieron sonando con los días, al punto de llevarlos a hacer una nueva gira. Ahora, sus canciones quieren responder a todo lo que son las tendencias actuales, pero en especial a todo lo que pidieron sus fans desde hace un tiempo.

También, mencionó que Guns N’ Roses no tiene en este momento material guardado de años pasados, así que todo el nuevo álbum es producto del trabajo de los últimos años, en donde quisieron empezar de cero. Esto quiere decir que sin composiciones originales que emocionan a todos sus seguidores, en un momento donde el rock cobra gran importancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oro 94.9 Solo Hits (@oro_hits)

Todo el proceso para conseguir este nuevo álbum habría sido algo desafiante para ellos, teniendo en cuenta que hace mucho no se sentaban a empezar desde cero. Así lo reveló Rock.FM, quienes afirman que hicieron un gran esfuerzo con el fin de conseguir el proyecto deseado que tenían en mente desde hace un tiempo.

No sé conoce cuál es la fecha exacta en la que se hará la publicación de este nuevo álbum, pero todo el proceso estaría muy avanzado. En las próximas semanas, se conocería nueva información respecto a todo el tema del artista.