Medellín presenta importante evento para escuchar lo mejores clásicos del rock ¿Cuándo y dónde?

Medellín tomó la decisión de abrir las puertas a diferentes géneros que, sin duda, han hecho historia en la industria musical. En esta oportunidad, uno de los teatros más populares de la ciudad va a abrir sus puertas para presentar varios de los clásicos de rock que marcaron a varias generaciones y que quieren mostrar de una forma diferente.

Por eso, en esta oportunidad se unen varios artistas con la Orquesta Filarmónica y el Teatro El Tesoro para poder interpretar varios de los éxitos del rock en español. Además, van a tener una puesta en escena diferente, con la que quieren conquistar a todos los asistentes.

Medellín reúne a más de 50 músicos para cantar clásicos del rock ¿Cuándo y dónde?

Según se dio a conocer en redes sociales, el evento se va a realizar el próximo sábado 21 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro el Tesoro en el marco de lo que ellos llaman ‘Medellín Music Week’. Allí, más de 20 músicos, de la mano con la Orquesta Filarmónica, van a interpretar varias de las canciones más populares del rock en español.

Aunque quieren mantener los sonidos originales, también le quieren dar ese toque especial agregando nuevos instrumentos a la puesta en escena, que harán de esto una experiencia totalmente diferente. Así que será un evento que se puede disfrutar en familia, pues hay canciones que marcaron a varias de las últimas generaciones.

Las entradas van desde los $100.000 hasta los $130.000, pero hay algunos descuentos en caso de que las personas compren entradas con anticipación. Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre cuáles serán los artistas que van a estar en el escenario junto a la Orquesta Filarmónica, pero se dice que podrían ser varios de los exponentes del rock en español en Medellín.

Además, quieren hacer una presentación como la que se ha hecho ya en oportunidades pasadas, en donde se fusiona lo mejor del estilo clásico con unos acordes un poco más fuertes, como los del rock que han revolucionado el mundo.