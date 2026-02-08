Brad Arnold, la icónica voz de 3 Doors Down, dejó una huella imborrable en el rock moderno con su talento y carisma. Su música acompañó a millones de fans alrededor del mundo, y canciones como ‘Kryptonite’ se convirtieron en himnos generacionales que siguen resonando hoy.

El pasado 7 de febrero de 2026, el mundo del rock lamentó la pérdida del voclista, noticia que conmovió a millones de seguidores. Sin embargo, su legado permanece vivo en cada nota y cada letra que interpretó, consolidando a la banda como un referente del rock post-grunge. En este artículo, recordamos los cinco hits más icónicos de Brad, canciones que mantendrán la voz de Brad resonando para siempre.

Lea también: ¿De qué murió Brad Arnold, líder de 3 Doors Down? Padecía una grave enfermedad

Los 5 hits icónicos de Brad Arnold en 3 Doors Down

Brad Arnold sin duda fue una de las voces más reconocibles del post-grunge de los 2000. Aunque inició como baterista, años después terminó siendo el vocalista de 3 Doors Down, escribiendo himnos que quedaron grabado en la memoria de una generación. A continuación le contamos cuáles son los hits que marcaron su carrera.

‘Kryptonite’

Brad escribió la letra de esta canción cuando tenía a penas 15 años mientras estaba en su escuela, sin saber que estaba creando el ‘Big Bang’ de la banda. Fue el tema que llevó a 3 Doors Down al estrellato mundial, es la segunda canción más escuchada de todo su repertorio en YouTube, acumulando más de 545 millones de reproducciones.

‘Here Without You’

Si ‘Kryptonite’ los llevó a la fama mundial, esta canción los volvió inmortales en las listas de los éxitos. Esta balada la escribió Brad en medio d eun gira y la soledad que sentía al estar lejos de su esposa, siendo una canción agridulce para quienes atraviesan por una situación similar. Cuenta con más de 1000 millones de reproducciones, convirtiéndose en la más escuchada de 3 Doors Down.

‘When I’m Gone’

Fue lanzada en un momento degran tensión política, pero que consolidó su estatus como una banda de rock de estadio. El video musical la vinculó profundamente con las tropas estadounidenses, siendo un símbolo de sacrificio y deber.

Le puede interesar: Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, anuncia que padece dura enfermedad y suspenden gira

‘Loser’

La canción muestra el lado más alternativo y oscuro de la banda. Brad se basó en la historia de un amigo de infancia que cayó en las drogas, convirtiéndose en una cruda crítica en cómo la sociedad misma pone etiqueta en quienes luchan por encajar.

‘It’s Not My Time’

Años después de su debut, en 2008, demostraron que no eran un “one-hit wonder” con este tema lleno de resiliencia. Arnold la escribió sobre mantener la esperanza y negarse a rendirse cuando el mundo parece estar cerrándose sobre ti, siendo un tema de sobrevivencia.