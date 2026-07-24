Faltan pocos días para que se dé inicio a la Liga BetPlay 2026-2, lo que significa que ya varios equipos colombianos están listos para poder brillar en las canchas y quedarse con el título de este semestre. Uno de los encuentros más esperados en cada torneo es el de Millonarios vs. Atlético Nacional, el clásico que nadie se quiere perder, donde se enfrentan los más grandes del país.

Sin duda, este es uno de los encuentros no solo más fuertes porque se ve un gran talento, sino que tiene mayor número de asistentes sin importar si juegan en Bogotá o Medellín. Además, hay quienes llevan el historial de cuántas veces ha ganado más el cuadro embajador o los verdolagas.

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¿Cuándo juegan Atlético Nacional vs. Millonarios?

Según se dio a conocer en la programación oficial de la Dimayor para todo lo relacionado con la Liga BetPlay 20262, en esta oportunidad, dos de los equipos más importantes del país se van a enfrentar en la fecha 12. Es importante mencionar que son en total 29 encuentros deportivos de la fase todos contra todos, así que en uno de estos es que se van a encontrar los equipos.

En esta oportunidad, el encuentro será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pues Atlético Nacional será el equipo local, mientras que Millonarios va de visitante. Por ahora, el partido está programado para que se juegue el 23 de septiembre a las 8:30 p.m.

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No se conoce mucha información respecto a lo que será el ingreso de hinchada visitante, pero se dice que no habilitarían entradas para Millonarios, sino únicamente para Atlético Nacional. Esto teniendo en cuenta que así lo ha manejado el equipo durante los últimos años, con el fin de evitar problemas entre las hinchadas y mantener su campaña de fútbol en paz.