¿Cuánto ganó el Junior de Barranquilla al quedar campeón de la Liga BetPlay 2025-II? Es una millonada

El Junior de Barranquilla ha conseguido un nuevo título para sus arcas deportivas. El ‘tiburón’ se coronó campeón en una emocionante final este 16 de diciembre, en la que se midió a un Deportes Tolima que fue doblegado desde la ida.

Luego de conseguir una ventaja de 3-0, los dirigidos por Alfredo Arias lograron sellar su nuevo título, lo que les asegura una estrella más, y por supuesto varios premios deportivos.

Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

Este club consiguió una cuantiosa suma monetaria como premio, y por ello, aquí les detallamos la cantidad de dinero que se llevó este club con este campeonato.

El Junior de Barranquilla suma un nuevo título

Después de un largo camino en la fase del todos contra todos y los cuadrangulares, el Junior de Barranquilla logró alzar el trofeo más ansiado.

El 2025-II ya tiene su campeón y se trata de uno de los equipos más sorprendentes de este semestre, sobre todo por su desempeño en la segunda fase.

Más noticias: Equipos colombianos que jugarán Libertadores y Sudamericana en 2026: así va la reclasificación

Este campeonato ha dejado grandes emociones, y así lo fue nuevamente la final. El equipo barranquillero se llevó una gran ventaja de la ida, y lo selló con varias figuras clave como José Enamorado.

Claramente la emoción por parte del público en Barranquilla es total, pero, también por parte del club que consigue ganancias económicas notables.

Además, cabe recordar que este campeón también logra avanzar a la próxima Copa Libertadores, lo que le permite asegurar más dinero, y además reconocimiento deportivo.

La cantidad de dinero que obtuvo el campeón

Tal y como sucede cada semestre, el campeón de la Liga BetPlay obtiene 500.000 dolares por parte de la Conmebol, quien otorga esta cifra al máximo ganador de cada país.

Del mismo modo, la Liga BetPlay suma una cantidad de 260.000 dólares a este premio, lo que sella una cifra definitva de 760.000 dólares.

Aun así, también cabe recordar que la clasificación a la Copa Libertadores asegura una cantidad importante de ganancias, ya que la Conmebol entrega 3 millones de dólares por la participación en fase de grupos.

De hecho, esta cantidad puede aumentar incluso más, de acuerdo a los partidos ganados o las fases superadas por cada club dentro de esta competencia, conocida como la más prestigiosa del fútbol en Sudamérica.