El truco secreto de WhatsApp para evitar que lo agreguen a grupos: es muy simple

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Este servicio de mensajería ha contado con una popularidad notable en todo el planeta, gracias a su alcance, comodidad y funcionamiento sumamente simple.

Miles de personas utilizan esta app con el objetivo de comunicarse con sus seres queridos con gran facilidad, incluso a varios kilómetros de distancia.

Si usted es uno de los usuarios de esta app, aquí les tenemos un truco clave con el cual podrá cuidar su privacidad, y evitar ser añadido a grupos molestos.

El truco secreto de WhatsApp para evitar ser agregado a grupos

WhatsApp ha presentado una gran cantidad de novedades en los últimos años. En un prinicipio esta app funcionó como un centro de mensajería de manera simple, pero, con el tiempo ha sorprendido gracias a sus novedades.

Algunas funciones han sido agregadas de manera innovadora y diferente, como es el caso de la inclusión de la IA, o la llegada de los grupos de manera más reciente.

Aunque la funcionalidad de estas novedades son sumamente útiles, para algunos usuarios pueden resultar invasoras de la privacidad.

En un principio, cualquier persona puede añadir a cualquiera de sus contactos a un grupo. No obstante, hay un truco que pocos conocen con el que podrá evitar que esto suceda.

Dentro de los ajustes y la configuración de esta aplicación existen una gran cantidad de detalles que muchos pasan por alto. De hecho, hay una opción especial para esta temática.

El detalle principal de este truco es en la privacidad de esta app. Lo que deberá hacer es ir a los 3 puntos de configuración, e ir al apartado de ‘privacidad’.

Luego verá la opción de ‘Privacidad’, y ‘Grupos’. Allí está el apartado de ‘Quién puede añadirme a grupos’, en este lugar encontrará la opción de ‘Mis contactos, excepto…’.

Esto evitará que personas desconocidas lo añadan a grupos, o incluso, sus propios contactos, sin pedir una autorización previa.

Gracias a esto podrá proteger su privacidad, y evitar que hayan problemas al ser ingresado a estos grupos de manera inesperada.

Ante esto, también se recomienda analizar cada una de las opciones que ofrece WhatsApp en su configuración, para así dominar de principio a fin el uso de esta app.