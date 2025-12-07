Así puede programar llamadas en WhatsApp: truco fácil y rápido

WhatsApp es sin lugar a duda una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo. Su facilidad de uso, su rapidez y la posibilidad de comunicarse desde cualquier lugar la han convertido en una herramienta esencial para millones de personas.

Con el tiempo, la plataforma no solo ha servido para enviar mensajes, sino que también se ha consolidado como una de las principales opciones para hacer llamadas sin necesidad de gastar minutos del plan celular, ya que funciona a través de internet.

Gracias a esta ventaja, cada vez más usuarios utilizan WhatsApp para reuniones rápidas, conversaciones laborales o llamadas familiares. Precisamente para mejorar esta experiencia, la aplicación incorporó una función que permite programar llamadas con fecha y hora definidas.

Programar llamadas en WhatsApp: para qué sirve y cómo activarlo

La nueva opción de WhatsApp permite agendar llamadas con uno o varios contactos, una característica que facilita la organización de encuentros virtuales sin tener que coordinar manualmente con cada persona.

Esta herramienta resulta útil para reuniones de trabajo, clases, actividades familiares o cualquier conversación que necesite un horario fijo.

El proceso para usarla es sencillo y está disponible desde la pestaña de Llamadas:

Abrir WhatsApp y entrar en la sección de llamadas. Pulsar el botón + ubicado en la parte superior derecha. Seleccionar Programar llamada. Elegir los contactos o grupos que participarán. Definir la fecha y la hora de inicio. También es posible agregar una hora de finalización. Añadir una breve descripción (opcional) y elegir si la reunión será por audio o video.

Antes de esta actualización, las llamadas solo podían iniciarse de inmediato, lo que hacía más difícil planificar reuniones. Ahora, con la opción de programación, los usuarios pueden organizar mejor sus actividades.

Esta novedad acerca a WhatsApp a plataformas enfocadas en productividad como Teams o Zoom, y ha sido bien recibida por quienes necesitaban más herramientas para planificar desde la aplicación.