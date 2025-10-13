El desconocido truco con el que puede escuchar un audio de WhatsApp antes de enviarlo: paso a paso
WhatsApp permite disfrutar de grandes novedades con cada actualización, gracias a los avances de la tecnología.
WhatsApp permite disfrutar de grandes novedades con cada actualización, gracias a los avances de la tecnología.
WhatsApp es una de las aplicaciones más resaltantes en el mundo de la tecnología en la actualidad. Miles de personas la utilizan día a día, con el objetivo de comunicarse con sus seres queridos alrededor del planeta.
Al tratarse de una aplicación que ha sido utilizada por tantos años, parece que todo ya está visto. Sin embargo, hay un truco que pocos conocen.
Más noticias: Así puede traducir mensajes de WhatsApp desde la misma aplicación y en tiempo real
Gracias a una particular serie de pasos, puede escuchar un audio antes de enviarlo, y así poder saber si se entiende lo que quiso comunicar. Aquí se lo contamos.
WhatsApp permite una gran cantidad de formas de comunicarse con sus seres queridos. Gracias a esta aplicación puede hablar con sus conocidos a través de llamadas, mensajes, fotografías o incluso notas de voz.
Estas últimas brindan una gran cercanía, pero a su vez enviar mensajes más largos sin necesidad de tomarse el tiempo de escribir textos extensos.
Una de las particularidades que tienen estas notas, es que una vez enviadas, estas canciones suelen ser escuchadas nuevamente por sus remitentes.
Esto con el objetivo de asegurarse de haber dicho esto, o incluso de poder escuchar su propia voz y saber como lo escuchará quien la reciba. Sin embargo, algo que pocos saben es que puede hacer esto sin necesidad de enviar el audio.
Más noticias: ¿Lo meten a grupos de WhatsApp sin su autorización? Así lo puede evitar
Dicha posibilidad es posible gracias a una función habilitada por WhatsApp hace relativamente poco tiempo. Para evitar tener que grabar un audio desde 0 por culpa de alguna interrupción, esta aplicación permite parar la grabación.
Al hacer esto, podrá desecharla, escuchar lo que ha grabado, o incluso, continuar su mensaje de voz. Esto se puede llevar a cabo gracias al botón de pausa que se despliega en medio de su pantalla al comenzar a grabar.
Una vez haga esto, podrá reproducir su audio. Por lo que el paso a paso para poner a prueba esto es el siguiente:
1- Entrar a cualquier chat
2- Empezar a grabar un audio y deslizar la burbuja del micrófono hacia arriba
3- Pulsar el botón de pausa
4- Darle play al audio que ha pausado
De esta manera, podrá asegurarse de que dijo todo lo que necesitaba en el audio, antes de enviarlo a su contacto.
MÁS SOBRE: