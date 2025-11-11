WhatsApp permitirá usar el mismo nombre de usuario de Instagram ¿Cómo funciona?

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas para ofrecer una experiencia más segura y conectada entre sus usuarios. En los últimos años, la plataforma de Meta ha incorporado funciones como los canales, las comunidades y la posibilidad de editar mensajes.

Ahora, trabaja en una nueva opción que permitirá a las personas identificarse sin necesidad de compartir su número de teléfono. Esta función busca mejorar la privacidad de los usuarios y facilitar la comunicación entre personas o empresas que no están guardadas en la lista de contactos.

En lugar de depender exclusivamente del número de teléfono, cada cuenta podrá contar con un nombre de usuario único, lo que abrirá nuevas formas de conexión dentro de la app.

Una nueva identidad para los usuarios de WhatsApp

Según información compartida por el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp permitirá próximamente usar el mismo nombre de usuario que los perfiles de Instagram o Facebook, manteniendo así una identidad unificada en todas las plataformas de Meta.

La herramienta permitirá reservar un nombre de usuario precedido por el signo “@”, similar al formato usado en redes sociales. Para asegurar que se trata del mismo usuario, WhatsApp verificará la información a través del Centro de Cuentas de Meta, donde se comprobará que el nombre solicitado coincide con el utilizado en las otras aplicaciones.

Una vez confirmado, ese nombre quedará vinculado a la cuenta de WhatsApp y no podrá ser utilizado por otra persona. Esta función no solo facilitará encontrar y contactar a otros usuarios, sino que también ayudará a evitar suplantaciones o usos indebidos de identidad.

Además, el sistema permitirá reservar el nombre con antelación antes del lanzamiento oficial, garantizando que cada persona pueda mantener su alias habitual en todas las plataformas del ecosistema Meta.

*Con información de Europa Press