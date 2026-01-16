Perfiles personales de WhatsApp tendrán un cambio drástico; se parecerán a los de Facebook

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo y, en los últimos meses, ha venido realizando varios cambios para mejorar la experiencia de sus usuarios. La plataforma ha actualizado su diseño, ha añadido nuevas opciones de privacidad, herramientas de personalización y funciones que buscan hacer la app más cercana a una red social, sin perder su enfoque principal en la comunicación rápida y sencilla.

Estos ajustes forman parte de la estrategia de WhatsApp para adaptarse a las nuevas formas de interacción digital. Con cada actualización, la aplicación ofrece más control sobre los perfiles, los estados y la forma en la que las personas se presentan ante sus contactos, algo que ya es común en otras plataformas del grupo Meta.

Ahora, WhatsApp prepara un nuevo cambio importante en los perfiles personales. La aplicación permitirá que los usuarios agreguen una imagen de portada, además de la foto de perfil tradicional. Con esta novedad, los perfiles tendrán un diseño más completo y visual, muy similar al que ya existe en redes sociales como Facebook.

Esta función, que inicialmente estuvo disponible para cuentas empresariales en versiones de prueba, comenzará a llegar a los perfiles personales. La información fue revelada por WABetaInfo, un portal especializado en seguir de cerca las actualizaciones de WhatsApp, tras analizar una reciente versión beta para iOS disponible en el programa TestFlight.

Con este cambio, WhatsApp se suma a la tendencia de permitir una mayor personalización del perfil, ofreciendo más espacio para que cada usuario muestre su estilo o intereses de una forma sencilla.

El cambio en los perfiles de WhatsApp

El nuevo diseño permitirá usar dos imágenes distintas en el perfil. Por un lado, los usuarios mantendrán su foto de perfil habitual, que seguirá apareciendo en los chats y listas de contactos. Por otro, podrán añadir una imagen de portada que se mostrará en la parte superior del perfil, como un encabezado.

Esta imagen adicional se podrá cambiar desde los ajustes del perfil, de forma similar a como se actualiza la foto principal. La portada podrá ser una fotografía, una imagen decorativa o cualquier contenido visual que el usuario quiera usar para complementar su perfil.

La incorporación de esta función hace parte de una serie de mejoras enfocadas en la personalización, con las que WhatsApp busca ofrecer perfiles más completos y adaptados a las preferencias de cada persona, sin complicar el uso de la aplicación.