¿Su celular no prende? método sencillo para que de la pantalla negra vuelva a la vida

Hoy en día, el celular es uno de los dispositivos más usados en la vida cotidiana. Por eso, cuando deja de responder o no se enciende, es normal que genere preocupación. Una de las fallas más comunes ocurre cuando el usuario presiona el botón de encendido y la pantalla queda completamente negra, sin mostrar el logotipo del fabricante ni ninguna señal de actividad.

Este tipo de inconveniente es relativamente frecuente en teléfonos con sistema Android, aunque puede presentarse en distintos modelos y marcas. En muchos casos, la primera reacción es pensar que el equipo se dañó o que la batería dejó de funcionar, pero no siempre se trata de un problema grave.

Le puede interesar: ¿Cómo saber si un celular tiene 5G? Pasos para revisar en Android y iPhone

De acuerdo con la información publicada en el centro de ayuda de Android, estas fallas pueden aparecer de distintas maneras. A veces el teléfono logra encender, pero no reconoce que está conectado al cargador. En otras situaciones, la pantalla permanece negra o aparece una pequeña luz roja que suele indicar que la batería está muy baja.

¿Cuál puede ser el problema para que mi celular no encienda?

Las causas pueden ser varias. Desde problemas simples con el cable o el cargador hasta errores en el sistema del teléfono, fallas en la batería o incluso inconvenientes con la pantalla. Sin embargo, los especialistas explican que muchas veces la solución es más sencilla de lo que parece.

Necesita saber: El gran truco con el que puede hacer que la batería de smartphone dure más: es muy simple

Antes de pensar en una reparación, lo primero que se recomienda es intentar reiniciar el dispositivo. Para hacerlo, basta con mantener presionado el botón de encendido durante unos cinco o siete segundos. En algunos casos, este procedimiento permite que el teléfono se reinicie y vuelva a funcionar con normalidad.

¿Cómo solucionar este problema?

Si el celular sigue sin responder, otra opción es revisar el sistema de carga. Lo ideal es probar con diferentes cables, adaptadores o enchufes para descartar que el problema esté en los accesorios. También conviene revisar el puerto de carga del teléfono y asegurarse de que no tenga polvo o suciedad que pueda impedir la conexión.

Ver también: Netflix dejará de funcionar en estos celulares en marzo de 2026: que NO le pase

En algunas ocasiones el dispositivo muestra mensajes como “Verifica el accesorio de carga”. Este aviso suele aparecer cuando el cable está dañado o cuando el adaptador no es compatible con el equipo. Por eso, los expertos recomiendan usar cargadores originales o certificados por el fabricante.

También se puede conectar el teléfono a un cargador que funcione bien y esperar al menos un minuto. Si aparece el ícono de batería, significa que el celular está apagado pero cargándose. Una luz roja fija suele indicar que la batería está completamente descargada, mientras que si parpadea significa que todavía no tiene suficiente energía para encenderse.

Si no aparece ninguna señal, todavía queda una última prueba: mantener presionado el botón de encendido durante unos 35 segundos para forzar el reinicio. En caso de que el problema continúe, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado para revisar el equipo.

Otros también leyeron: La canción de Linkin Park ‘perfecta’ para escuchar en completa soledad y reflexionar: es amada por sus fans