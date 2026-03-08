¿Habrá WhatsApp Plus? Revelan que la aplicación prepararía versión premium paga para sus usuarios

WhatsApp ha sido, indudablemente, una de las aplicaciones protagonistas del mundo tecnológico en los últimos años. La capacidad de este servicio de mensajería para encantar a sus usuarios ha sido notable, sobre todo por sus funciones.

Gracias a su alcance y su capacidad de conectarlo con sus seres queridos, esta aplicación es una de las más utilizadas a nivel mundial en lo que a mensajería se refiere.

Sin embargo, algunos usuarios han generado críticas hacia esta app. Esto sobre todo por el rumor de que se aproxima una versión plus para esta aplicación, lo que implicaría que algunas funciones dejen de ser gratuitas.

¿WhatsApp dejará de ser gratis?

En los últimos años, el rumor de que WhatsApp dejará de ser gratuito ha estado latente. Miles de usuarios han asegurado esto por un buen tiempo, aunque nunca existieron indicios de que serían así.

No obstante, esto podría convertirse en una realidad. La aplicación verde de mensajería ha generado gran revuelo, sobre todo por la inclusión de anuncios en su interfaz.

Recientemente WhatsApp confesó la llegada de estos espacios publicitarios en su apartado de estados y canales, lo que hacía que muchos pensaran que próximamente llegaría una versión premium de esta app para removerlos.

En un principio esto pareció descabellado, e hizo que WhatsApp asegurara que no hay forma de deshacerse de estos anuncios. Sin embargo, en los últimos días, varios ‘insiders’ del mundo tecnológico aseguran que la app trabaja en su versión premium.

¿Qué beneficios tendría?

La icónica aplicación de mensajería tendría una nueva versión, bajo el nombre de WhatsApp Plus. Allí los usuarios tendrían varios beneficios, lo que le permitiría acceder a 14 nuevos iconos de aplicación, nuevos temas, y más opciones de personalización.

Además también incluiría nuevos ‘ringtones’, y hasta la posibilidad de anclar 20 chats en vez de 3, como es en su versión estándar.

Esto, por supuesto, no ha gustado al mundo de la tecnología, el cual ha disfrutado de cada detalle de WhatsApp de forma totalmente gratuita en el último tiempo.

Claramente, esto se sumaría a otras aplicaciones que ya tienen un servicio de suscripción con beneficio para sus usuarios, siendo Spotify una de las más reconocidas en el mundo.

Aun así, esto no se ha convertido en realidad, al menos por el momento. Sin embargo, los usuarios de WhatsApp si están atentos a los próximos movimientos de la app, sobre todo tras la llegada de los anuncios.