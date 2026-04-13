¿Adiós WhatsApp? X lanzará nueva app de mensajería con funciones avanzadas

La plataforma X da un paso estratégico en su ecosistema digital y apuesta por reforzar su oferta de mensajería con el debut independiente de XChat, previsto para el 17 de abril. La compañía, liderada por Elon Musk, busca competir directamente en el terreno de las apps de comunicación privada, con una propuesta que prioriza la seguridad y la experiencia conversacional.

XChat debutará como una aplicación autónoma en dispositivos iOS, lo que marca una ruptura con su integración original dentro de la red social. Desde la empresa confirmaron el lanzamiento a través de su cuenta oficial, y además habilitaron la preventa en la App Store, lo que anticipa una fuerte apuesta por captar usuarios desde el primer día.

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La herramienta no surge de la nada. En noviembre pasado, X transformó sus mensajes directos en una función más robusta bajo el nombre de Chat, incorporando cifrado y nuevas capacidades. Desde entonces, el desarrollo avanzó de forma sostenida. A inicios de marzo, una versión beta limitada circuló mediante TestFlight, según reveló el diseñador de producto de xAI, Michael Boswell, lo que permitió afinar detalles antes del lanzamiento global.

¿Competencia directa para WhatsApp? Estas son las funciones que trae XChat

Entre las funciones más destacadas, XChat permitirá realizar videollamadas, enviar archivos, compartir audios y editar mensajes, además de incluir la opción de deshacer envíos. La aplicación también integrará herramientas centradas en la privacidad, como mensajes que desaparecen automáticamente y bloqueo de capturas de pantalla. X promete un entorno “privado y exclusivo”, libre de anuncios y sin rastreo, un enfoque que busca diferenciarse de otras plataformas del mercado.

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Sin embargo, el discurso de privacidad no está exento de matices. En la ficha oficial de la App Store, la compañía reconoce que podría recopilar ciertos datos como ubicación, contactos, historial de búsqueda, uso de la aplicación e incluso contenido generado por el usuario. X aclara que esta información no se vinculará directamente con la identidad dentro de la plataforma, aunque el tema ya genera debate entre especialistas en seguridad digital.

Con este movimiento, X intenta consolidar un modelo más amplio que trascienda el microblogging. La llegada de XChat como app independiente refleja la ambición de convertirse en una “super app”, una visión que Musk ha mencionado en varias ocasiones. La recepción del público y el desempeño frente a competidores consolidados marcarán el verdadero impacto de este lanzamiento.

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