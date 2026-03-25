Trucazo para impedir que la gente tome capturas de pantalla en WhatsApp: Actualización es clave

Todos los días, cientos de personas usan WhatsApp para poder comunicarse con sus familiares o amigos sin importar dónde se encuentren. Por eso, los usuarios suelen compartir mensajes de chat, fotografías, videos que en algunos casos suelen ser confidenciales, pero que no en todos los casos lo logran.

Así que si usted es una de esas personas que no quiere compartir fotografías o videos para que se filtren en otros chats, le traemos algunos trucos que puede aplicar para evitar que esto pase.

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¿Cómo evitar que las personas tomen capturas de pantalla en WhatsApp?

En caso de que usted esté compartiendo contenido privado por medio de los chats de WhatsApp, hay algunos trucos que podría aplicar para que nada de esto se comparta con otras personas. Sin embargo, es importante que mantenga su aplicación actualizada, teniendo en cuenta que estas nuevas funciones solo aplican para las últimas versiones.

Uno de los trucos más usados y que muchas personas conocen se basa en usar todos los servicios de privacidad. Pues la app no permite que otros usuarios tomen capturas de su foto de perfil, pero no solo eso, sino que en su última versión tiene una función adicional.

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Después de compartir una foto o video, puede usar la opción que aparece en la parte de abajo, en donde aparece un número uno. Esto quiere decir que la otra persona solo lo podrá ver una vez y no hay manera de que la plataforma le permita tomar alguna captura de pantalla para que comparta este contenido con terceros.

También, hay algunas aplicaciones que tienen una opción de privacidad mucho más personalizada, en donde usted podrá definir quién puede ver el contenido que usted comparte y hasta quiénes tendrán la posibilidad de tomar capturas de pantalla.

Otra medida que puede funcionar es enviar mensajes que desaparecen después de 24 horas; esta nueva opción de privacidad es usada por cientos de personas en la actualidad. Así, todos los mensajes, sin importar qué contenido tenga cada una, dejará de estar disponible.