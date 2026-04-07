¿Adiós al ruido? WhatsApp prepara cambio clave en llamadas y videollamadas

Las llamadas desde lugares ruidosos podrían dejar de ser un problema muy pronto. WhatsApp avanza en el desarrollo de una herramienta que promete transformar la calidad del audio en su plataforma: un sistema de cancelación de ruido diseñado para mejorar tanto las llamadas de voz como las videollamadas.

Aunque la función aún no llega al público general, versiones preliminares ya muestran señales claras de su implementación. En concreto, evaluadores detectaron esta tecnología en la beta para Android 2.26.14.1, lo que confirma que la compañía acelera las pruebas antes de un posible lanzamiento global. Como suele ocurrir con este tipo de innovaciones, el despliegue dependerá del rendimiento que registre durante esta fase y de la retroalimentación de los usuarios que ya la utilizan.

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El funcionamiento apunta a una experiencia más limpia y directa. El sistema identificará sonidos molestos (como tráfico, viento o conversaciones cercanas) y los reducirá en tiempo real, priorizando la voz principal. Esta capacidad responde a una de las quejas más frecuentes entre los usuarios: la interferencia del ruido ambiental durante las llamadas, especialmente en espacios abiertos o zonas con alta actividad.

Uno de los aspectos más relevantes radica en el enfoque técnico. La cancelación de ruido operará directamente en el dispositivo del usuario, lo que permitirá mantener intacto el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de seguridad de la plataforma. En otras palabras, la mejora en la calidad del audio no comprometerá la privacidad de las conversaciones.

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En cuanto a la experiencia de uso, la herramienta funcionará de manera automática. Sin embargo, quienes prefieran un mayor control podrán activarla o desactivarla desde el menú de configuración. Además, todo indica que llegará habilitada por defecto, lo que facilitará su adopción sin configuraciones adicionales.

¿Cuál es la razón de que WhatsApp quiera centrar sus esfuerzos en esta herramienta?

Este avance no aparece de forma aislada. Meta, empresa matriz de WhatsApp, ha impulsado múltiples mejoras en los últimos meses para reforzar el ecosistema de comunicación. Entre ellas, destacan nuevas opciones en la versión web y ajustes orientados a optimizar la estabilidad en llamadas, en un intento claro por competir con plataformas especializadas en videoconferencias.

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La incorporación de esta tecnología podría marcar un antes y un después en el uso cotidiano de la app. En entornos como el transporte público, calles concurridas o eventos masivos, donde el ruido suele dominar, la diferencia resultaría notable.

Sin fecha oficial de lanzamiento, la cancelación de ruido representa un paso estratégico en la evolución de WhatsApp. Si supera con éxito la etapa de pruebas, millones de usuarios podrían experimentar conversaciones mucho más nítidas, eliminando uno de los mayores obstáculos en la comunicación digital actual.

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