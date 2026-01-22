Las fotos de “ver una sola vez” en WhatsApp no desaparecen del todo: así puede volver a verlas

Durante mucho tiempo, WhatsApp construyó una imagen de confianza alrededor de sus funciones de privacidad. Una de las más populares es el envío de fotos con la opción de “ver una sola vez”, pensada para que la imagen desaparezca apenas se abre y no quede guardada en ningún lado. Esa idea llevó a millones de usuarios a asumir que, una vez vista, la foto se pierde para siempre. Pero la realidad, como suele pasar con la tecnología, es un poco diferente.

En los últimos meses, varios usuarios detectaron que, en determinadas situaciones, esas imágenes que supuestamente se borran pueden volver a aparecer. No se trata de un truco sofisticado ni de un hackeo, sino de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, poco conocido. La propia aplicación, en algunos casos, conserva restos del archivo dentro de su sistema interno.

El punto clave está en una sección que casi nadie revisa: la administración del almacenamiento de WhatsApp. Desde la configuración general de la app, es posible acceder al espacio que ocupan los chats y ver un listado detallado de los archivos que circularon por cada conversación. Lo llamativo es que ahí pueden figurar también imágenes enviadas con fecha de caducidad.

Al entrar en el chat correcto y ordenar los archivos por los más recientes, algunos usuarios se encontraron con elementos sin miniatura clara o con íconos genéricos. Al tocar uno de esos archivos, en ciertos dispositivos, la imagen vuelve a abrirse como si nada. No es una foto descargada ni guardada a propósito, sino un resto que quedó almacenado dentro de la aplicación.

Eso sí: no es algo que funcione siempre. De hecho, en muchos teléfonos no aparece ningún rastro de la imagen. El resultado depende de varios factores, como el modelo del celular, el sistema operativo, la versión de WhatsApp instalada y el tiempo que haya pasado desde que se recibió la foto. En algunos casos, el archivo termina eliminándose por completo sin dejar huella.

Las pruebas realizadas en distintos dispositivos muestran resultados muy distintos. Mientras algunos permiten volver a ver la imagen, otros no ofrecen ninguna posibilidad. Hasta ahora, WhatsApp no dio una explicación oficial sobre por qué ocurre esta diferencia.

