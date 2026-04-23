Trucazo de WhatsApp: así puede ocultar sus chats con “código secreto”; nadie los va a encontrar

En un contexto donde la privacidad digital gana protagonismo, WhatsApp incorporó herramientas que permiten ocultar conversaciones sensibles sin necesidad de eliminarlas. La función de chats bloqueados y el llamado “código secreto” ofrecen una alternativa para quienes buscan mantener ciertos mensajes fuera de la vista, incluso cuando otra persona accede al teléfono.

A diferencia de otras opciones básicas, esta herramienta no solo protege el contenido, también lo aparta de la bandeja principal. Al activarla, el chat desaparece de la lista habitual y se traslada a una carpeta independiente que exige autenticación biométrica o el código del dispositivo. Este movimiento reduce el riesgo de exposición accidental y refuerza la confidencialidad.

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¿Cómo bloquear un chat bajo “código secreto”?

El proceso para restringir una conversación resulta sencillo. El usuario selecciona el chat que desea proteger, accede a su menú de opciones y activa la función de bloqueo. El sistema solicita inmediatamente una verificación mediante huella, reconocimiento facial o contraseña. En caso de no contar con estos métodos configurados, la aplicación exige activarlos antes de continuar.

La verdadera diferencia aparece con el “código secreto”, una capa adicional que no depende del desbloqueo del celular. El usuario puede crear una clave independiente numérica, alfanumérica o incluso con emojis desde la configuración de la carpeta de chats protegidos. Esta contraseña no sustituye la seguridad del dispositivo, pero añade un filtro extra para acceder a conversaciones específicas.

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Además, la aplicación permite ocultar completamente esa carpeta. Una vez activada esta opción, el apartado desaparece de la pantalla principal. Para acceder nuevamente, el usuario debe ingresar el código secreto en la barra de búsqueda, lo que añade un nivel de discreción difícil de detectar a simple vista.

El sistema también modifica la forma en que aparecen las notificaciones. Aunque los avisos siguen llegando, la aplicación elimina cualquier referencia al contenido o al remitente. En lugar de mostrar detalles, el dispositivo emite alertas genéricas como “WhatsApp: 1 mensaje nuevo”, lo que evita revelar información sensible en la pantalla.

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Sin embargo, la función no resulta infalible. Las llamadas de contactos bloqueados continúan entrando con normalidad, y las notificaciones, aunque limitadas, no desaparecen por completo. Para una protección más estricta, conviene ajustar también las configuraciones del sistema operativo.

En caso de olvidar el código secreto, la plataforma ofrece una solución drástica. El usuario puede eliminar el bloqueo desde la configuración, pero el proceso borra todo el historial de esos chats. Solo una copia de seguridad previa permitiría recuperar los mensajes.

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