Así fue el día histórico en el que Metallica demando a todos sus fans; nadie se lo esperaba

La famosa banda de heavy metal, Metallica, sigue posicionándose como una de las más populares en la historia de la industria musical. Los artistas llevan varios años vigentes, así que con el paso del tiempo han podido recolectar varias anécdotas con sus fans, con sus vivencias en diferentes escenarios y shows que se volvieron muy populares.

Hace varios años, se dio a conocer la noticia de que la banda con un millón de seguidores había tomado una decisión que sorprendería no solo a los medios de comunicación, sino también a todos sus fans. Esto fue en el 2000, cuando lo que hizo la agrupación revolucionó a la industria, que no se esperaba este movimiento.

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¿Por qué Metallica demandó a sus fans?

Cuando apenas empezaba el año 2000, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted habían grabado una nueva canción y, aunque muchos pensaron que se trataba de un nuevo álbum, era en realidad el sonido que acompañaría a la película ‘Misión imposible 2’. Su nombre era ‘I Disappear’ y empezó a sonar en varias estaciones de radio de Estados Unidos, siendo esto algo completamente ilegal.

La película todavía no se había estrenado en salas de cine; nadie tenía conocimiento de que la banda estaba trabajando con la producción. Pero un grupo de investigación descubrió que había una plataforma en internet donde intercambiaban archivos y no solo tenían esta canción, sino varias de sus canciones que no habían salido a la luz, pero ya las podían descargar.

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Esto hizo que la agrupación no solo se pusiera muy molesta, sino que demandara a Napster por robar todos sus derechos de autor, exigiendo una suma de 10 millones de dólares para reparar todo lo que habían dañado al filtrar su música. Pero esto no es todo, sino que también demandaron a los usuarios que habían descargado sus canciones de forma ilegal.

Hasta ese entonces, eran más de 335 mil personas quienes habían descargado su música, a quienes les suspendieron sus cuentas, asegurando que se habían quedado con sus canciones de forma ilegal, causando varios años en los futuros proyectos de los artistas.